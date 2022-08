En la conferencia de prensa, Sergio Massa dijo que sus principios serán el orden fiscal, sostener el superávit comercial y fortalecer las reservas. Los motores, agregó, serán la inversión, la producción, las exportaciones y la defensa del mercado interno. Antes de presentar las medidas, anticipó que estas no serán las últimas y prepara otras para los próximos días.

Con relación a la necesidad de divisas, Sergio Massa dijo que habrá un adelanto de exportaciones en las cadenas de valor de la pesca, del agro, de la minería y otros, que ingresarán en los próximos 60 días por un total de U$S 5.000 millones, que pasarían a engrosar las reservas del BCRA. La entidad lanzará en las próximas horas una ampliación del llamado 'dólar soja' presentado esta semana a otros sectores. Pero será sólo para los pesos liquidados al oficial en cuentas a la vista ajustados por dollar link. La entidad que dirigen Pesce y Lisandro Cleri tiene previsto anunciar mecanismos para incentivar la liquidación de divisas el jueves de la semana que viene. Hace días se mencionan tipos de cambios diferenciales.

Sumará desembolsos por U$S 1.200 millones con organismos internacionales por programas ya vigentes. Y tendrá un nuevo programa con la CAF que implica un desembolso por U$S 750 millones adicionales. En total, serían casi U$S 7.000 millones.

El líder del Frente Renovador aseguró que se promoverá por DNU la implementación de regímenes cambiarios especiales para los sectores de agroindustria, minería e hidrocarburos por aumento de producción, y de economía del conocimiento. No dio detalles sobre este tema. Dijo que lo vinculado a lo fiscal irá al Congreso, mientras que lo demás se moverá por decreto. Afirmó que ya hubo contacto con la Mesa de Enlace para encarar un 'trabajo conjunto'. Ante la consulta periodística, por cambios en las retenciones, evitó una respuesta. 'No antepongamos condiciones', afirmó y dijo que el secretario de Agricultura, Juan José Bahilo, convocará a los productores para 'ponernos a trabajar'.

Por otra parte, prometió denunciar en la Justicia y en la unidad antilavado de EEUU casos de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones.

En este sentido, detalló que 'existen más de 13.000 operaciones de importación trianguladas de 722 empresas que compraban productos a un precio, lo pasaban por otro destino y lo traían sobrefacturado a la Argentina. En general, la triangulación se hacía con empresas de no más de un año de antigüedad'.

Habrá, además, un programa de créditos a tasas promocionales y un esquema de garantías para primeros exportadores.

Se pondrá en marcha un sistema de trazabilidad de comercio exterior para mayor control y transparencia en el uso de divisas para importaciones.

Gasoducto

El tigrense adelantó que se licitará el segundo tramo del gasoducto Kirchner y que pondrá en marcha un programa para formar en los próximos 12 meses a 70 mil programadores 'porque en el talento de nuestros jóvenes hay oportunidad de vender trabajo al mundo'.

TRABAJO

Una auditoría para planes sociales

Un tema clave es el de desarrollo con inclusión: en este contexto, Massa hizo hincapié en el reordenamiento de los planes sociales en los próximos 12 meses y detalló que el Estado realizará una auditoría de los planes para evaluar su continuidad en cada caso.

El designado ministro de Economía, Sergio Massa, planteó que el Gobierno trabajará en el reordenamiento de los planes sociales y especificó que se habilita un mecanismo por el cual, 'aquel que tiene un plan ingresa a una empresa y mantiene durante un año el plan como base' mientras que el empleador 'paga la diferencia del salario de convenio más la ART (Aseguradora de Riesgos de Trabajo) y la obra social'.

'Sobre los planes sociales encararemos una política de reordenamiento durante los próximos 12 meses, poniendo foco en 3 ejes: vuelta al mercado de trabajo, fortalecimiento de cooperativas y protección en caso de situaciones de vulnerabilidad', afirmó.

'El 15 de agosto empieza una auditoría que realizarán las universidades. Quién no la cumpla, recibirá la suspensión del plan. En paralelo, la liquidación se cruzará con las bases de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Nuestra idea de país es que el plan sea la emergencia y el trabajo lo permanente', advirtió Sergio Massa.

"No soy súper nada, ni un mago ni un salvador. Vengo a trabajar para que a los argentinos les vaya mejor", afirmó.

TARIFAS

Avance para regular el consumo de gas, de agua y de luz

Un par de horas después de su asunción, el nuevo ministro Sergio Massa llevó adelante una serie de anuncios.

En conferencia de prensa, el nuevo integrante del gabinete del presidente Alberto Fernández, explicó cuatro medidas en relación a la segmentación y el ahorro de energía en todo el país.

"No seguiremos con un esquema donde quien más gasta, más subsidios recibe", expresó el expresidente de la Cámara de Diputados.

Entre otras medidas para regular el gasto público, el titular del Ministerio de Economía anticipó que trabajará en una segmentación específica para el agua, gas y luz con el objetivo de "cuidar las cuentas públicas pero también los recursos".

"Encaramos una segmentación que hoy nos muestra que casi cuatro millones de hogares argentinos no solicitaron usar los subsidios y ese es un primer corte. Entre los más de 9 millones que sí pidieron mantenerlos, vamos a promover el ahorro por consumo. No sólo por economía de las cuentas públicas sino por progresividad del consumo y eficiencia de los recursos", indicó Massa.

Por otra parte, señaló: "No podemos seguir con un esquema donde quien más gasta, más subsidios recibe. En luz vamos a subsidiar hasta 400 kw, alcanzando al 80% de los usuarios pero sólo el 50% del consumo total residencial".

El agua y el gas, según el funcionario, seguirán un esquema de segmentación similar. "En el caso del gas, la quita del subsidio seguirá la misma lógica, partiendo de las diferencias climáticas y costos de distribución pero también respetando la estacionalidad de las diversas regiones del país", detalló el líder del Frente Renovador en su primer discurso como ministro de Alberto Fernández.

En el caso del agua, "la segmentación iniciará en septiembre". Al responder las preguntas de los periodistas, Massa profundizó sobre algunos de los temas en materia de segmentación tarifaria.

En esa línea, anticipó que "la secretaría de Energía comenzará este lunes con la notificación a los 9 millones de hogares" que solicitaron mantener los subsidios con el fin de ponerle límites al consumo.