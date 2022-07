En medio de una fuerte remarcación de precios por la suba del dólar y la incertidumbre por la economía que viene, el Gobierno nacional renovó ayer el programa Precios Cuidados y la canasta de frutas y verduras hasta octubre, se anunció anoche en forma oficial.

En esta nueva etapa, que entra en vigencia desde hoy viernes 8 de julio hasta el 7 de octubre, se incluyeron 949 productos representativos de la canasta del consumo promedio en diversos rubros y categorías.

Para esta etapa, se acordó con las distintas cámaras una pauta de aumento promedio trimestral de 9,3%, que se dividirá de la siguiente manera: 3,3% en julio; 3,2% en agosto y 2,5% en septiembre.

Forman parte de Precios Cuidados productos de los rubros almacén, limpieza, perfumería, cuidado e higiene personal, artículos para bebés, productos frescos (fiambres, pastas frescas, tapas de empanadas y de tartas), congelados y bebidas.

Fuentes de Comercio Interior precisaron que el acuerdo fue supervisado por Martín Pollera, el funcionario designado por la ministra de Economía, Silvina Batakis, para asumir la conducción de la cartera, en reemplazo de Guillermo Hang.

El comunicado señala que el Gobierno Nacional 'continúa trabajando para acordar con las empresas lácteas una canasta con los productos más representativos y consumidos de ese rubro, al tiempo que continúan las reuniones con los frigoríficos para la renovación de Cortes Cuidados'.

Por la tarde, en su habitual conferencia de prensa de los jueves, la portavoz del gobierno, Gabriela Cerrutti, había adelantado que la guerra contra la inflación 'va a haber medidas que tienen que ver con los precios específicamente, ya sea con precios cuidados, pero también con crecimiento, creación de empleo, ajuste de salarios y todas aquellas medidas que hacen a la formación de precios'.

'Hay una batería de medidas que hay que tomar y la inflación tiene ahora un componente muy fuerte externo', subrayó en referencia a los efectos colaterales generados en materia económica por la invasión de Rusia a Ucrania.

Por otra parte, Cerrutti aseguró que el Gobierno espera que 'las remarcaciones especulativas de los últimos días' sean 'una práctica que no siga adelante' porque 'estaban generando un clima de incertidumbre alrededor de una posible estampida o corrida que no sucedió y no está sucediendo'.