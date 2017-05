Reconocimiento de corazón. El presidente Mauricio Macri se fundió en un abrazo con Susana Malcorra en la conferencia de despedida. Seguirá desde España asesorando al Gobierno con grado de ministro.



El Gobierno informó ayer que el diplomático de carrera y actual embajador en Francia, Jorge Faurie, asumirá el próximo 12 de junio como canciller en reemplazo de Susana Malcorra, quien anunció inesperadamente su renuncia en la Casa Rosada acompañada por el presidente Mauricio Macri.



Según anunció el propio Macri en una imprevista conferencia de prensa en la Casa Rosada -donde se despidió con un abrazo y un fuerte reconocimiento a su primera canciller- Malcorra ‘seguirá formando parte del equipo‘ del Gobierno como ‘asesora‘ con rango de ministra para temas relacionados a la ‘integración con el mundo‘, desde su nuevo domicilio en España, donde se radicará junto a su familia.



Al dar la noticia, el Presidente elogió el trabajo realizado por Malcorra durante este año y medio, al ponderar que bajo su gestión ‘nos hemos reinsertado en el mundo tal vez como nunca antes‘ y que en su flamante función seguirá trabajando por la ‘inserción inteligente‘ de la Argentina en el mundo.



‘Trabajar por el país requiere de sumar a la gente más preparada y la verdad es que no nos equivocamos. Cuesta encontrar en la historia una canciller como ha sido Susana para la Argentina y para todos los argentinos‘, la elogió Macri, para luego asegurar que ‘seguiremos con otro canciller y con la misma tarea, la de poner a la Argentina en lo más alto posible‘.



El jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien también participó de la conferencia, aseguró que el rol de Malcorra ‘ha sido estratégico para nuestro equipo‘ en ‘esta fascinante tarea de insertar a la Argentina al mundo, reconstruir confianzas y liderar una de mucho entusiasmo del vínculo del país con el mundo‘. Peña dijo además que ‘Susana va a seguir siendo asesora del Presidente, con rango de ministro y desde su residencia en España nos va a seguir ayudando en la tarea de juntar las mejores mentes y ayudar a pensar ese rol de la Argentina en el mundo en este ciclo que nos aguarda con muchos desafíos y oportunidades‘.



Sobre su reemplazante, explicó que Faurie ‘es el número uno en el ránking de diplomáticos argentinos‘ y explicó que su nombramiento es ‘una señal también para los diplomáticos argentinos, de que pueden liderar, prácticamente por primera vez salvo un breve interinato en el ’89‘.



Malcorra, por su parte, expresó su agradecimiento y explicó que su salida se enmarca ‘en un momento complejo porque estoy tomando una decisión que tiene tensiones entre lo que ha sido el orgullo y la responsabilidad de representar a la Argentina en el mundo y lo que son mis responsabilidades familiares‘.

‘Ustedes saben que mi familia está en Madrid y hace ya muchos años que estamos separados y los años acumulan la distancia y tuve que tomar la decisión‘, explicó Malcorra, que tiene a su marido enfermo.



Malcorra felicitó a Faurie, a quien definió como ‘un miembro de mi equipo que ahora asume la máxima responsabilidad‘ y, luego de expresar sus ‘mejores deseos‘, confirmó que hoy se reunirá con su sucesor para llevar a cabo ‘una transición modelo, como corresponde”.



‘Este último año y medio ha sido el de la máxima responsabilidad que tuve en mi vida profesional, pero además con el máximo honor y satisfacción que he tenido como persona por el tener que representar a los argentinos en el mundo. Es un rol increíble y estoy convencida que lo he hecho siempre poniendo el interés de la Argentina y los argentinos como prioridad‘, sostuvo.

Oriundo de Santa Fe

El designado canciller Jorge Faurie es santafesino, el primero en el escalafón de embajadores de carrera de la Cancillería y un alumno en el colegio jesuita del papa Francisco. Anoche emprendió el vuelo de regreso al país desde París. Dijo que era ‘un honor‘ aceptar este cargo.