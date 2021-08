Tras los cuestionamientos por los festejos en Olivos del cumpleaños de la pareja de Alberto Fernández, ayer la vicepresidente salió a respaldar al mandatario y a cuestionar fuertemente a la oposición.

"Alberto, vos tranquilo, poné orden, no te pongas nervioso, y metele para adelante". Con ese mensaje a Alberto Fernández, la vice Cristina Fernández de Kirchner cerró un extenso discurso que pronunció en el partido bonaerense de Avellaneda. El oficialismo se convocó allí para dar un mensaje de unidad tras la crisis política que se generó la semana pasada por la difusión de la foto del presidente Alberto Fernández, su pareja Fabiola Yáñez, y otros diez invitados en la Quinta de Olivos (provincia de Buenos Aires), el 14 de julio de 2020, en medio de la estricta cuarentena.

Desde Avellaneda, donde ayer se entregó la vivienda número 20.000 del Gobierno nacional, Cristina se preguntó "dónde estaban los que hoy hablan de la República cuando se perseguía y se encarcelaba opositores sin juicio", durante la gestión de Cambiemos.

"¿De qué República nos hablan los que integraban mesas judiciales?", insistió Cristina y contrastó el hecho de que, en cambio, "ninguno" de los exfuncionarios de su Gobierno "se fue del país" cuando tuvieron que enfrentar los procesos judiciales en tiempos de administración macrista del Estado.

"Todos pusimos la cara y el cuerpo... Y nos vienen hablar de República, República de morondanga era eso", enfatizó Cristina, en referencia al prófugo exasesor del expresidente Mauricio Macri, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, quien se fue del país sin declarar ante la jueza María Servini. Por festejarse el cumpleaños de Fabiola Yáñez (pareja de Alberto) en Olivos, la oposición presentó un pedido de juicio político a Alberto Fernández.

Por su lado, Alberto se concentró ayer en lanzar críticas a la oposición ante la presencia de Cristina en Avellaneda. "Vayan y miren que hicieron ellos con la educación pública, con la salud pública. Nos encontró la pandemia con un sistema de salud destruido. Y ellos orgullosos de haber eliminado el Ministerio de Salud", dijo, a los gritos. "Yo tengo la tranquilidad de que en este año y medio dejé todo de mí. Y que en los próximos dos años voy a poner todo lo que haga falta", concluyó.

El mensaje de Cristina no dejó lugar a segundas interpretaciones. "Alberto, poné orden donde tengas que poner orden". El origen de la frase fue el profundo malestar del sector mayoritario del Frente de Todos con los funcionarios que integran el círculo más cercano al Presidente.

"Estamos preocupados porque quienes deberían cuidar al Presidente no lo hacen", dijo un dirigente de La Cámpora.

¿Quiénes son los que deberían cuidar al Presidente, en la opinión de Cristina y La Cámpora? Con nombre y apellido, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y el vocero Juan Pablo Biondi. Los dos estuvieron sentados juntos, lado a lado, a pocos metros del escenario desde donde la vicepresidente le pidió a Fernández que ponga "orden".

Se trata de dos funcionarios del círculo más cercano del Presidente, que lo acompañan a todos los actos y que se recluyen con él en Olivos cuando Fernández no está en la Casa Rosada. La confianza que Fernández deposita en ambos es absoluta.

"Tendrían que trabajar para que estos descuidos no sucedan", deslizaron desde un municipio kirchnerista del conurbano bonaerense. Para el kirchnerismo, el "descuido" no fue sólo el festejo de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez el 14 de julio de 2020, mientras regía una cuarentena estricta decretada por el propio presidente Alberto Fernández, sino la difusión de la fotografía que no debió haberse filtrado a la prensa.

Massa pide respaldo

En el acto en Avellaneda, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pidió ayer respaldo para el Frente de Todos en las primarias del 12 de septiembre y las elecciones del 14 de noviembre y llamó a "votar hacia adelante", priorizando el "desarrollo" y "no la deuda".

300 fallecidos y 8.172 casos



Argentina reportó ayer otras 300 muertes y 8.172 casos positivos de coronavirus, informó el Ministerio de Salud, y agregó que, con estos datos, suman 109.405 los fallecidos y 5.096.443 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

La cartera sanitaria agregó que son 3.502 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 50,2% en el país y del 48,2% en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

De los 5.096.443 contagiados, 4.767.041 ya recibieron el alta médica, en tanto 219.997 casos permanecen activos. El reporte consignó que fallecieron 156 hombres y 143 mujeres, mientras que una persona de la provincia de Misiones fue reportada sin dato de sexo.

El Ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 78.611 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 20.872.858 las pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

"Al lado de los más postergados"



"Estamos al lado de los más postergados", afirmó el Presidente en Avellaneda y advirtió que, de lo contrario, "no hay manera de equilibrar la balanza, en la que algunos ganan mucho y muchos pierden mucho".

Fernández encabezó en el barrio Isla Maciel, en la localidad bonaerense de Dock Sud, partido de Avellaneda, la entrega de la vivienda número 20.000 de su gestión, en el marco del programa Casa Propia, que prevé para fin de año tener en ejecución algo más de 100 mil hogares y la entrega de 30.000 unidades en todo el país.

"Me llena de orgullo darle una casa a quienes lo necesiten, si fue Cristina (Fernández de Kirchner), otro o yo, lo que más me alegra es que tengan casas, no quien la construyó", completó el presidente Fernández. Con el Presidente en primer término, todos los referentes del oficialismo que hablaron en el acto pusieron el acento en las políticas públicas desarrolladas desde diciembre del 2019.

Fabiola Yáñez presentó un escrito en la Justicia



La primera dama Fabiola Yáñez se presentó ayer por la mañana en la causa judicial en la que se investiga la violación de las medidas de restricción a la pandemia del coronavirus durante el festejo de su cumpleaños el año pasado en la Quinta de Olivos, del que también participó el presidente Alberto Fernández.

Fuentes judiciales informaron que Yáñez se presentó a través de los abogados Mariano Lizardo y Juan Pablo Fioribello, que llevaron un escrito al Juzgado Federal 7 de Comodoro Py, donde está radicada la causa penal. Junto con Yáñez también se presentaron en el expediente otras siete de las 12 personas que estuvieron en el cumpleaños, entre ellas un menor de edad.

Son Sofia Pacchi, Emanuel López, Stefania Domínguez, Fernando Consagra, Santiago Basavilbaso, Rocio Fernandez Peruilh y Florencia Fernández Peruilh, todos amigos de la primera dama, quienes serán representados por los mismos defensores.

La presentación significa que Yáñez y el resto de los invitados designaron abogado para ser notificados de cualquier decisión que se tome en el expediente. Los defensores no pidieron ninguna medida de prueba ni tampoco hicieron un descargo sobre lo ocurrido, dijeron fuentes judiciales.

En la causa ya se tomaron las primeras medidas de prueba que hizo el fiscal Ramiro González, a cargo de la investigación, y sumó al expediente la foto del cumpleaños. Entre ellas que la Casa Militar de Presidencia de la Nación informe sobre las personas que ingresaron a Olivos el día del cumpleaños y si estaban exceptuadas para circular.

El expediente se inició por una denuncia de la agrupación "Republicanos Unidos" cuando se conocieron ingresos a Olivos el año pasado de allegados y amigos de Yáñez.

