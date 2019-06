El rechazo del Arzobispado de Córdoba al pedido de traslado de los restos del cura Brochero agrega un nuevo matiz a la pelea que mantienen hoy dos pueblos de esa provincia por albergar al religioso canonizado en octubre de 2016.



El Concejo Municipal de la localidad cordobesa de Villa Santa Rosa del Río Primero, cuna natal de Brochero, aprobó una ordenanza en la que por unanimidad reclama el traslado hacia esa localidad de los restos del "cura gaucho". Pero el arzobispo de Córdoba, Carlos José Ñáñez, expresó su "total desacuerdo" con esa propuesta. "Es clarísima la voluntad de San José Gabriel del Rosario Brochero de quedarse definitivamente en la Villa del Tránsito, hoy Villa Cura Brochero", subrayó el arzobispo. "Nos toca a nosotros respetar su íntimo deseo: 'he podido pispear que viviré siempre en el corazón de la zona occidental, puesto que la vida de los muertos está en el recuerdo de los vivos'", dijo Ñáñez en un comunicado.



El pedido de Villa Santa Rosa se basa en que Brochero sostuvo en su testamento "que mis albaceas me hagan hacer con algún carpintero de esta Villa un cajón sencillo, para que algo gane con esa obra, y colocando en él mi cadáver sea enterrado en el suelo en cualquier punto de la calle principal del cementerio local".



"El testamento se cumplió casi en su totalidad y lo único que no se cumplió fue este deseo. No sé cómo va a continuar esto, pero vamos a construir un memorial y más allá de que sea positivo o no la respuesta del Arzobispado, vamos a colocar una placa que diga 'acá deberían descansar los restos de Cura Brochero", dijo el intentende de Santa Rosa, Serafín Kieffer, a la prensa.