En la Rosada. El presidente Mauricio Macri recibió ayer a rectores de universidades argentinas en la Casa Rosada. Esperan aumentos salariales superadores.

Rectores de universidades públicas del país fueron recibidos ayer por la tarde en la Casa Rosada por el presidente Mauricio Macri y el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. El encuentro fue en medio del conflicto que mantiene paralizadas 57 instituciones del país. Los gremios universitarios reclaman un aumento salarial del 30 por ciento, mientras que el Ejecutivo ofreció un 15 por ciento a pagar en tres cuotas, lo que derivó en un paro nacional.



Los rectores se llevaron una promesa del presidente: el 15 por ciento de aumento dejó de ser un techo y pasó a ser un piso de la negociación paritaria. "Dijo que iba a hacer el máximo esfuerzo para llegar a la solución a la paritaria del sector docente y no docente. El techo del 15 por ciento ya no existe", sostuvo el rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri.



En la explanada de Casa Rosada, y tras la reunión, el ministro Finocchiaro dijo que hoy, en la nueva reunión con los gremios, se trabajará para llegar a una solución salarial por arriba del 15 por ciento y que se considera que haya una cláusula de revisión para considerar la futura inflación. Los gremios reclaman, en cambio, una cláusula gatillo automática.



Finocchiaro adelantó: "Vamos a empezar a trabajar a partir de mañana (por hoy) en la lógica de superar el 15 por ciento. El 15 por ciento no es un techo. A partir de ahí vamos a trabajar hasta que nos pongamos de acuerdo".



Tras la negociación del lunes, el Gobierno ofertó adelantar el último tramo del aumento, previsto para octubre, pero los sindicalistas rechazaron el ofrecimiento y el conflicto se agravó. Conadu, Conadu Histórica, FEDUN, CTERA, UDA y FAGDUT ratificaron la marcha nacional prevista para mañana. Al respecto, Finocchiaro evaluó "realizar una marcha es un derecho democrático. Los que quieran manifestarse lo pueden hacer tranquilamente. Nosotros vamos a seguir trabajando para mejorar la universidad pública y la recomposición del salario docente". Los representantes de los gremios recalcan que el reclamo no es sólo salarial y resaltan la crisis presupuestaria que vive la universidad pública.



"El presidente nos dio la tranquilidad de que van a estar trabajando con los gremios hasta que se resuelva el conflicto", dijo Hugo Juri, rector de la Universidad Nacional de Córdoba al salir de la Casa de Gobierno.



Las autoridades universitarias plantearon la necesidad de resolver la paritaria docente, que se sigan sosteniendo las obras de infraestructura en ejecución y las que ya fueron licitadas, que se actualicen las becas y los gastos de funcionamiento, y que se tenga en cuenta los problemas que tienen hoy los laboratorios científicos que compran equipamiento en dólares tras la devaluación de la moneda.



El presidente tomó nota de la situación, habló de las dificultades para continuar las obras en todo el país, y encargó al ministro de Educación Alejandro Finocchiaro que se ocupe de resolver la paritaria docente.