El músico y disc jockey Maximiliano Trusso denunció que delincuentes ingresaron a su vivienda en un barrio privado de la localidad bonaerense de Rincón de Milberg, partido de Tigre, y le robaron una caja fuerte en la que guardaba unos 3.000 dólares y otros 10.000 dólares que tenía en otro sector de la propiedad, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.



En tanto, el artista manifestó en declaraciones a la prensa que está "muy dolido" por el asalto y aseguró que los ladrones eran personas que conocían sus movimientos.



El robo ocurrió el último viernes por la tarde en el domicilio ubicado en el lote 48, de la manzana 4, del country Santa María de Tigre, ubicado sobre la ruta provincial 27, de la mencionada localidad del norte del Gran Buenos Aires.



Las fuentes informaron a Télam que "Maxi" Trusso (52) denunció que delincuentes ingresaron a su propiedad y extrajeron la caja de seguridad que se encontraba amurada en una pared de una habitación de la plata alta.



En el interior de la caja fuerte, le dijo el DJ a los investigadores, había una suma aproximada de 3.000 dólares.



Si bien inicialmente solo se informó el robo de ese monto, fuentes judiciales aclararon a Télam que más tarde el propio músico reveló que además de lo de la caja fuerte, le faltaban otros 10.000 dólares que escondía debajo de un mueble, con lo que el botín total ascendía a los 13.000 dólares.



Los voceros aclararon que el hecho ocurrió en un lapso de dos horas y media en las que el autor de "Nothing at all", entre otros hits de la música electropop, estaba fuera de su casa.



"No fue un robo llevado a cabo por una persona externa, sino alguien con acceso a la vivienda", dijo a Télam un investigador, quien agregó que a la casa ingresaron por una ventana de la planta superior que se encontraba abierta por lo que no fueron forzados los ingresos.



En ese sentido, el propio cantautor reconoció que el autor del crimen fue alguien que conocía sus movimientos y contó estar "muy bajón" por el siniestro ya que los ladrones se apropiaron de objetos que pertenecían a su esposa.



"Lo que más me molesto es que se llevaron cosas de mi mujer a los que ella les tenía mucho cariño. Eso fue lo más incómodo...", explicó Trusso en diálogo con el canal de noticias TN.



A su vez, el artista indicó que las cámaras de seguridad que registraban los movimientos en las afueras de su vivienda "no funcionaban" al momento de hecho y detalló que la alarma anti-robos de su casa estaba apagada.



"No estaba tan perseguido porque en el barrio no pasaba nada", admitió.



Finalmente, el DJ opinó que "veía venir" este siniestro debido a la "situación financiera" de Argentina y aprovechó la entrevista para hablar de su supuesta precandidatura a presidente.



"Yo mejoraría mucho la economía y el estado anímico de las personas. Que la gente vuelva a creer en los demás y que nos acompañemos", explicó Trusso, quien hace unas semanas propuso el plan "iPhone for all" en caso de ser electo, que consiste en regalar dicho teléfono celular a cada uno de sus votantes.



El hecho fue caratulado como "robo" por el fiscal Sebastián Fitipaldi, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Rincón de Milberg.



El barrio privado Santa María de Tigre es el mismo en el que entre el 19 y 22 de marzo pasado ocurrió una seguidilla de robos como este, con modalidad "escruche", atribuidos a una banda de colombianos que quedaron filmados tanto dentro del country como en el exterior cuando fugaron en un automóvil Peugeot 408.



Por esos hechos, el 28 de marzo fueron aprehendidos tras una persecución por Benavídez dos sospechosos colombianos de 23 años, a quienes los agentes les secuestraron dinero en efectivo, cadenas de oro, relojes y dos mochilas con elementos de corte para el ingreso a viviendas, pasamontañas, guantes, destornilladores planos y precintos plásticos.



Voceros judiciales indicaron que, a diferencia del caso de la casa de Trusso, donde parece haber involucrado alguien con conocimiento de la propiedad, en esos robos atribuidos a los colombianos, se trató de hechos cometidos al voleo en las casas de los bordes perimetrales del country.