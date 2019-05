Roberto Lavagna no se inmutó ante el anuncio de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner. La noticia, que apenas pasadas las 9 del sábado alteró a todos los espacios políticos de la Argentina, le sirvió al referente de Alternativa Federal para relanzar su mensaje: que es necesario delinear una opción de centro progresista que diste tanto de Mauricio Macri como de la ex Presidente, quien secundará a su ex jefe de Gabinete en la boleta de las próximas elecciones generales. Y confirmó que su aspiración es llegar a la Casa Rosada.

Esta mañana Lavagna brindó una conferencia en el aula magna la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador. De pie y con el micrófono en la mano, le habló a una audiencia compuesta en mayor medida por estudiantes de las carreras de Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Sociología y Servicio Social. Se dirigió a un segmento al que el postulante todavía no logra acceder. Un déficit que reconocen sus propios colaboradores y cuya razón no es difícil de desentrañar: Lavagna se retiró de la función pública hace ya 14 años y recién recobró protagonismo en los albores de 2019, de la mano de la mentada foto junto al gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz.

Se sabe que es temprano para dar definiciones. Toda la expectativa está depositada en la reunión que mantendrán las figuras de Alternativa Federal este miércoles, en un lugar y horario aún no definidos, bajo el comando del gobernador cordobés Juan Schiaretti, que recién ratificado en su provincia confirmó que el espacio tendrá una fórmula propia. "Era lo más lógico ante el nuevo panorama, pero hay que esperar", dijeron con cautela desde el búnker del ex funcionario. Después de un par de días de especulaciones, Lavagna confirmó hoy que será parte del cónclave.

-¿Con qué perspectivas asistirá al encuentro?

-Lo que hay es una ratificación de la idea de consenso. Eso es lo que diferencia las cosas. Hoy hay un lado de la grieta que sigue estando, simplemente designó su fórmula, pero sigue estando, no hay cambio desde el punto de vista de cómo ven el país. Del otro lado está el Gobierno ratificando sus políticas. Frente a eso está la idea de consenso, con peronistas, radicales, socialistas, GEN, sectores del partido desarrollista MID, esto está plenamente ratificado y justificado por lo que conteste hoy mismo. Fíjense cuál es, desde el punto de vista política, lo que se propone de ambos lados de la grieta: tratar de achicar ese centro progresista que busca consensos.

-¿No entiende la postulación de Fernández a Presidente como un corrimiento al centro y que Macri podría actuar en el mismo sentido?

-¿Son genuinos en eso? ¿O solo lo hacen para quedarse con parte de la gente que se había acercado a nuestro espacio? ¿Es por razones electorales o por convicción? No creo que haya habido ningún cambio, más allá de la designación de una fórmula. Hay declaraciones sobre la Justicia que ratifican la idea de que son un lado de la grieta. Y del otro lado está el Gobierno que no se mueve en nada en términos de cómo ve el país y qué alternativas hay de futuro.

-¿El anuncio no le sorprendió?

No veo cambios. Sólo cambios y corrimientos políticos, pero no cambios de conducta, que son los que nos van a permitir salir del estancamiento, no los discursos vacíos de contenido.

-¿Qué va a pasar en la mesa el miércoles teniendo en cuenta que Massa apunta en una dirección y el resto de los dirigentes en otra?

-El diálogo siempre es bueno. Vamos a esa mesa con la ratificación plena de la idea de consenso 19.

-Pero no piensa lo mismo que Massa…

-No pienso lo mismo, vamos con la ratificación plena de Consenso 19. Él irá con su exposición y se verá si se puede continuar juntos o no. Nadie dijo que necesariamente hay que continuar juntos.

-¿Estaría dispuesto a ir a una PASO interna?

-Ese no es el tema, el tema es el para qué. Equivocan el análisis. El tema es para dónde quieren ir los integrantes de esto que es una alianza federal.

-¿Cómo se va a resolver el candidato?

-Lo primero que tenemos que definir es lo otro. Si se van a querer ir con Cristina o con el Gobierno. Esa es la primera respuesta que tenemos que tener ¿Vamos a hacer una PASO entre uno que se quiere ir para un lado, entre otro que se quiere ir para el otro lado, y nosotros que ratificamos Consenso 19? ¿Cuál es el sentido lógico de eso? Plantean mal la pregunta.

-¿No le parece que hay cierta urgencia?

-Si, no cabe ninguna duda. Sí, hay urgencia, pero eso no te resuelve los problemas. ¿Una internita te va a resolver los problemas de fondo?

-¿Qué opinión le merece Alberto Fernández, con quien compartió el gobierno de Néstor Kirchner?

-Problema de ellos. Mi preocupación no pasa por ello, sino porque seamos capaces y convincentes en la idea de que a Argentina le hace falta un gobierno de unidad nacional y de consensos. Nuestra tarea es tratar de que esto pase. A veces cuesta porque el periodismo tiene un enfoque distinto de las cosas, se enfoca en lo accesorio y no en lo principal. Algunos seguramente por intereses y otros porque la corriente los va llevando.

-Pero el anuncio los apuró

-Acortó tiempos.

-¿No cree que los perjudicó?

-Eso está por verse. Lo que sí vemos, es por ejemplo, toma Clarín de hoy y vas a encontrar en 3 o 4 páginas de diferencia que la actitud del Gobierno y de Cristina y compañía es cómo achicar ese grupo de centro progresista que busca consenso y captar gente de ese lado. Eso está ahí, en blanco y negro, ese es su objetivo. ¿Quién va a sufrir el embate? Nosotros, tenemos que ser capaces de soportar esa presión.

-¿Qué espera para lanzarse?

-Soy candidato a presidente. De hecho, ya está.

-¿Hoy es candidato a presidente?

-Si, después veremos detalles. Vamos a esperar qué pasa en la reunión del miércoles.

-¿Qué propuesta va a llevar?

-La del consenso. Mantenernos al margen de los dos lados de la grieta, para que no nos lleven para un lado ni para el otro. Ellos, el Gobierno y Cristina, son la grieta. Nosotros somos la antigrieta, como lo definió Schiaretti el otro día.

-¿Qué lo diferencia de Pichetto y Urtubey?

-¿Quién dijo que hay diferencias? Vamos a esperar al miércoles. Con Pichetto tengo la mejor relación de trabajo, hizo un gran trabajo en el senado. Urtubey es miembro de la mesa, veremos qué pasa el miércoles. Ni para este lado, ni para el otro. Es duro de resistir, es más fácil dejarse llevar apara uno de los dos lados. Están buscando sacarnos del juego a nosotros, lo busca el Gobierno y lo buscan del otro lado. Tenemos que tratar de mostrar toda la capacidad política ante esa realidad.

Fuente: Infobae