Horacio Rodríguez Larreta cargó este sábado contra las internas en el Frente de Todos, y aseguró que no solo desalientan a quienes quieren invertir en el país, sino a la población en general. “Los argentinos no llegan a fin de mes y en el Gobierno se siguen peleando”, remarcó.

“Las peleas en el Gobierno no ayudan para nada -enfatizó el jefe de Gobierno porteño-. Si alguien piensa hoy en poner un negocio en la Argentina, ampliar una fábrica y tomar más personal, cuando lee estas cosas sale espantado. Al final del día, lo que importa es eso”. Y se preguntó: “¿Quién invierte en la Argentina cuando ve estas contradicciones en el Gobierno?”.

En declaraciones a CNN Radio, Larreta subrayó: “Hay 7% de inflación y 40% de pobreza. Los argentinos no llegan a fin de mes y en el Gobierno se siguen peleando. El asado cuesta 1300 pesos en el súper. El kilo de pan está 500 pesos”.

“El gran desafío en la Argentina es trazar políticas que se sostengan en el tiempo esté quién esté en el gobierno. Los países que salieron adelante de crisis peores que la nuestra fue porque lograron trazar un plan y mantenerlo 20, 30 años seguidos”, consideró la principal autoridad de la gestión en CABA. Y citó ejemplos: “España, con el Pacto de la Moncloa; o Israel, que tenía cinco veces más inflación que nosotros”.

Por otra parte, Rodríguez Larreta, desmintió este sábado la afirmación que había hecho el diputado Cristian Ritondo el martes pasado, al anunciar las candidaturas del PRO para las elecciones de 2023, indicó que en esa reunión "no se habló de candidaturas" y reconoció que "hubo tensiones internas y esa imagen no es buena".



"En la reunión no mencionamos el tema candidaturas. Ritondo habló como una opinión suya, y habrá que preguntarle a él por qué incluye o no a Mauricio (Macri). Hubo tensiones estas últimas semanas y esa es la imagen que se da y no es buena", reconoció el jefe de Gobierno.

El martes pasado, en una reunión de su mesa chica, el PRO estableció un mecanismo para "evitar y controlar" la escalada de su pelea interna en JxC por las postulaciones para las elecciones de 2023 y anunció que, hasta ahora, sus precandidatos a Presidente de la Nación son la titular del partido, Patricia Bullrich; el jefe de Gobierno porteño y la diputada nacional María Eugenia Vidal, según dijo Ritondo.



Por otra parte, expresó que "jamás se mete en discusiones y peleas internas" y si bien "ha habido tensiones, no es un todos contra todos".



De cara a los comicios del año que viene, afirmó que "todavía falta mucho para las candidaturas" y consideró que "trabajarán todos juntos alrededor de un plan, más allá de nombres".



Asimismo, el jefe de Gobierno se opuso a la eliminación de las Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO): "No se puede cambiar la regla para la elección unos meses antes. Eso está mal, es hacer trampa. Es cambiar las reglas del fútbol a días del Mundial", aseguró.

Fuente: TN / Télam