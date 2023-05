El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, le respondió este lunes en duros términos al actual mandatario nacional, Alberto Fernández, al considerar que fue “una canallada” hacer una asociación entre su gestión al frente del PAMI y la muerte de René Favaloro.

Visiblemente molesto, el dirigente de la oposición remarcó que el Presidente “se fue al carajo” cuando, a meses de las próximas elecciones, le pidió a la sociedad que no le entregue “el poder a quien les sacó el 13% del ingreso a los jubilados” el mismo año en el que se suicidó el recordado médico cirujano.

“Perdoname que lo diga así, pero fue una canallada. Hay límites en la política. En esto de buscar votos hay límites, no se puede cualquier cosa, cualquier calumnia, cualquier mentira para ensuciar al otro”, sostuvo durante una entrevista con el periodista Alejandro Fantino para su programa Multiverso Fantino, que se emite por Neura.

En este sentido, el mandatario porteño opinó que esas declaraciones son parte de “la Argentina que terminó, la de la mentira, de la agresión y de la violencia”.

“Así estamos, mirá, décadas de violencia, de agresiones. Yo asumí en el PAMI, que era el monumento a la corrupción menemista. Lo dirigía (Víctor) Alderete, que es el ejemplo de corrupto menemista. El tipo terminó preso por las denuncias que nosotros le hicimos por su administración”, explicó.

Al respecto, Rodríguez Larreta aseguró que cuando él se hizo cargo de esa obra social, “había cero papeles, ni un expediente, ni un papel de nada que dijera cuánto debía” el organismo, por lo que inició “un proceso de auditoría para verificar toda la deuda que se reclamaba y a los pocos meses sucedió el trágico fallecimiento del doctor Favaloro, que es un prócer para el país”.

“Realmente fue una pérdida enorme para la ciencia. Ahora, hacer esa asociación es una canallada que la inventó el kirchnerismo incluso varios años después de que yo me fuera del PAMI. Lo que te digo es que se acabó esa Argentina”, agregó.

Al ser consultado por el conductor del programa sobre si pensaba demandar a Alberto Fernández por estos dichos, el precandidato de Juntos por el Cambio respondió: “La verdad es que fue una canallada tan ridícula, que no. Hay límites, no se puede hacer cualquier cosa en aras de hacer política”.

El propio Rodríguez Larreta subió a su cuenta de Twitter el video con el fragmento de la entrevista en la que le respondió al jefe de Estado, quien lo había criticado tan solo unas horas antes, durante un acto que encabezó por el Día de los Trabajadores de Empresas Recuperadas en la localidad de lomas de Zamora.

“Por favor, no le entreguemos el poder a quien les sacó el 13% del ingreso a los jubilados. No le entreguemos el poder a los que manejaban el PAMI cuando (René) Favaloro se suicidó. No le entreguemos el poder al irresponsable que habla de libertad y de cambiar el sistema, cuando es el mayor defensor del sistema desigual en el que vivimos”, exclamó el Presidente en aquel evento.

Ese fue el remate de una alocución que primero apuntó a destacar el valor de la denominada “economía popular”, pero luego mutó en un feroz alegato contra los dirigentes de JxC y de otros espacios que buscan sucederlo en el cargo.

“El 10 de diciembre va a haber otro gobierno y va a ser uno o una de los nuestros quien va a sucederme. Lo que tenemos que explicarles a los argentinos que están desorientados y tienen motivo para estar preocupados, porque a veces las cosas no salen como uno quiere, a ellos tenemos que animarlos y hacerles entender que el problema no está adentro, está enfrente”, dijo a modo de introducción, antes de arremeter de lleno contra la oposición.