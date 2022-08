El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que no acatará el fallo del juez Roberto Gallardo que ordena correr a la Policía de la Ciudad de la custodia del domicilio de Cristina Kirchner. En rigor, hará todo lo contrario y aumentará la presencia en la zona con inspectores de otras áreas, según anunció en un acto que compartió esta mañana con su jefe de Gabinete, Felipe de Miguel, y su ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro.

“Ayer vimos como un juez públicamente alineado con el kirchnerismo y que no tiene ninguna competencia sobre el tema, nos ordena liberar la calle, que no nos ocupemos más de la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que es una responsabilidad constitucional. Nadie nos puede obligar a no cumplir con nuestras obligaciones”, aseguró.

En una presentación en el Instituto Superior de Seguridad de la Ciudad, los funcionarios del gobierno porteño aclararon que aumentará el despliegue de los agentes, inspectores y uniformados en Recoleta. “Va a estar la Policía de la Ciudad y todos los agentes de gobierno necesarios para garantizar la paz y el orden en el barrio como los agentes de tránsito, la gente de espacio público y los miembros de la Agencia Gubernamental de Control (AGC)”, advirtió Marcelo D’Alessandro.

En su resolución judicial, el juez Gallardo instruyó a Horacio Rodríguez Larreta y su ministerio de Seguridad y Justicia “cese en forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la Señora Vice Presidenta de la Nación”, indicó en la notificación judicial en el primer artículo. Además, ordenó que el resguardo de la persona y domicilio de Cristina Kirchner estén a cargo de las autoridades de seguridad federales.

La medida judicial aclara que “la Policía de la Ciudad deberá continuar normalmente con sus tareas de prevención y persecución del delito en las adyacencias del domicilio de autos, en el marco de sus competencias legales y sin interferir en las tareas que despliegue en lo sucesivo la custodia federal vicepresidencial”.

Durante la actividad de esta mañana, Horacio Rodríguez Larreta reivindicó el operativo desplegado el sábado pasado frente a la casa de la Vicepresidenta, al afirmar que la Policía de la Ciudad resolvió “estas situaciones con el menor uso de la fuerza”, y que esa “es la actitud que tenemos en la Ciudad”, un abordaje que fue cuestionado por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

“Por eso (los efectivos) usan escudos, vallas y elementos que se usan para ordenar el espacio público. Solamente Argentina puede ser tomado como provocación poner una valla. La Policía lo que hace convivir los derechos de paz social con el derecho a manifestarse”, sostuvo.

“Estoy orgulloso con la actuación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, aún cuando fueron agredidos directamente con mucha violencia y terminamos con 20 efectivos heridos. Solo cuando los manifestantes tiraron abajo la valla actuó el camión hidrante”, resaltó Horacio Rodríguez Larreta. “Nosotros siempre lo dejamos claro: la violencia es el límite, y nunca se la combate con más violencia, sino apelando a la paz social. El kirchnerismo incita a esto, por eso tenemos que tener paciencia y templanza para aislar a los violentos, y mostrarles que no es el camino”.

En un comentario dirigido hacia Cristina Kirchner, el jefe de Gobierno apuntó: “A usted, señora vicepresidenta, le quiero pedir que no siga incitando a las agresiones y la violencia. No siga echando nafta al fuego con sus declaraciones. Los argentinos necesitamos vivir unidos y en paz. Sus declaraciones son solamente una distracción que no está alineada con las prioridades de los argentinos”.

“Quienes están en contra de la ley son ellos. No vamos a entrar en sus provocaciones ni en la escalada del conflicto, muy por el contrario, siempre vamos a encontrar la paz”, insistió.