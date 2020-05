El presidente Alberto Fernández juzgó ayer que sectores de la oposición "están jugando con el malestar" de algunos argentinos frente a la cuarentena impuesta por el coronavirus, pidió "prudencia" a la sociedad para controlar la velocidad de los contagios y juzgó que ciertos empresarios "pareciera que se aprovechan del gobierno y castigan al que trabaja".

"Hay mucha mala intención y mucha intencionalidad política, y a los que dicen que hay que salir ya de la cuarentena les digo que eso es llevar a la muerte a miles de argentinos", expresó el Presidente y le pidió "a la gente que reflexione".

En una entrevista telefónica en Radio Con Vos, que se extendió por una hora, el mandatario argumentó que "todo no se puede hacer", como sostener la "cuarentena y que todo el sistema económico funcione igual" y recomendó, en esta etapa de la pandemia, "moverse con mucha prudencia".

"Hay sectores de la oposición que hacen reclamos alejados de la realidad y no miden las consecuencias de lo que están proponiéndole a la gente", insistió y recordó que "el Estado les está haciendo un aporte" a las empresas al "pagar la mitad del sueldo" de sus trabajadores" y les pidió que no "abusen" con otras medidas que no son justas.

Advirtió que pareciera que algunos se "aprovechan del gobierno y castigan al que trabaja" porque pese al aporte del Estado optan por seguir disminuyendo el sueldo de los empleados, en el porcentaje que les toca afrontar a ellos.

El jefe de Estado confirmó que el gobierno estudia "organizar" el inicio de algunas actividades de sectores industriales, como el automotriz, "en base a protocolos y condiciones" que deberán cumplir y sin la utilización del "transporte interjurisdiccional".

Con todo, volvió a advertir que, si no funciona la apertura de nuevas modalidades de trabajo, deberá sostenerse el esquema implementado hasta ahora, desde el inicio del aislamiento, el 20 de marzo.

El mandatario consideró que el gobierno y la sociedad "están cumpliendo los objetivos" fijados en el marco del aislamiento por el coronavirus y destacó que se está "muy cerca de que la velocidad de duplicación del contagio sea de 25 días", tal como se había pautado. En otro orden, en cuanto al sistema impositivo, Fernández observó que hay "que modificarlo todo" porque "no es justo que el mayor aporte de Ganancias lo haga el que vive de un sueldo". Así se pronunció cuando lo consultaron sobre el proyecto extraordinario a las grandes riquezas que trabaja el bloque oficialista en Diputados y aclaró que prefería hablar, no de un tributo, sino de "un aporte excepcional de las grandes fortunas", que, precisó, "son 1.300 millones de dólares que están en manos de 11.000 argentinos".

Alberto avisa: "Está lista la ley de aborto"



En relación al proyecto de ley para la despenalización del aborto, el presidente Alberto Fernández, aseveró que esa iniciativa está lista y preparada desde el 1 de marzo", aunque no fue enviada al Congreso. En ese sentido, el mandatario explicó que en el actual contexto de pandemia por el coronavirus, "se le está pidiendo" al Poder Legislativo "otros aportes", como el tratamiento de los DNU", por lo que, agregó, "se tratará cuando" ese cuerpo "esté en condiciones de hacerlo".

"Yo me comprometí con el tema del aborto y sigo tan comprometido como el primer día", destacó el jefe de Estado en la entrevista.

La legalización del aborto se discutió en el Parlamento en 2018, cuando obtuvo la aprobación de Diputados, pero luego fue rechazada en el Senado.



AEA contra el default



La Asociación Empresaria Argentina sostuvo ayer que "para que las empresas puedan cumplir su papel en el proceso de recuperación económica, es clave evitar la ruptura en la cadena de pagos interna así como la cesación de pagos externa o default".