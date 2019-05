A la espera de una reunión que se desarrollará el próximo miércoles, el gobernador reelecto de Córdoba, Juan Schiaretti, descartó este lunes cualquier tipo de acercamiento tanto con el kirchnerismo como con el Gobierno, y aseguró que Alternativa Federal tendrá candidato propio en los comicios presidenciales.

Se tratan de las primeras declaraciones de Schiaretti luego de la confirmación de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, que fue oficializada el sábado y que cuenta con el aval del PJ Nacional.

"No comento lo que hace otro espacio político. No soy parte del kirchnerismo. (Alternativa Federal) va a tener fórmula propia. No vamos a formar parte de una alianza ni con el kirchnerismo ni con Cambiemos. Vamos a presentar candidato en las elecciones presidenciales”, aseveró en declaraciones al Canal 10 de Córdoba.