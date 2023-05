El embajador argentino en Brasil y precandidato a presidente, Daniel Scioli, consideró hoy que la competencia interna del Frente de Todos (FdT) en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) "van a fortalecer las chances de victoria" de la coalición oficialista en los comicios generales, y aseguró que su postulación "no es en contra de nadie si no a favor del país".



"Las PASO van a fortalecer las chances de victoria de nuestro espacio político en las elecciones generales. Mi carrera política empezó con una elección interna del peronismo que disputé en Capital Federal. Por eso defiendo la competencia al interior de las fuerzas políticas porque son un gran ordenador. Es bueno que cada precandidato lleve una propuesta integral para no confundir a la gente", señaló Scioli en declaraciones a Radio Con Vos.



Respecto a la situación interna del FdT, el exgobernador bonaerense reconoció que existen diferencias en la coalición oficialista, pero aseguró que "todos los días" trata de ayudar al ministro de Economía, Sergio Massa, en la pelea "titánica que está dando" al frente de la cartera que encabeza.



"No soy un irresponsable porque trato todos los días de ayudar en a tarea titánica que lleva Massa al frente del Ministro de Economía. Él tiene su visión y yo la respeto. Estoy convencido que tengo el mejor programa de desarrollo para la Argentina, en defensa de su industria nacional y del trabajo".



En un contexto de aceleración de las negociaciones que se llevan a cabo en el FdT para determinar en qué términos se dirimen las postulaciones de cara a las próximas elecciones, Scioli ratificó sus aspiraciones, pero aclaró que es "peronista" y "siempre" jugará "adentro" de esa fuerza política.



"Mi precandidatura no es contra nadie, si no que es a favor del país. Estoy convencido que tengo el mejor programa para el desarrollo de la Argentina y por eso quiero presentarme a las PASO. Mi crédito es haber anticipado lo que pasó en 2015", remarcó Scioli.



De eta forma se refirió el diplomático al intercambio que mantuvo con Mauricio Macri en el debate presidencial de ese año, cuando anticipó las medidas que tomaría el gobierno de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) como fue volver a tomar una deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



"Nunca desarrollo mis ideas y mi acción política en términos de ruptura ni en contra de nadie. Dicen que (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner) quiere tal cosa o tal otra, pero yo, en cambio, me levo por las realidades. Confió en la gente que me va a respaldar", destacó.



Al ser consultado si el presidente Alberto Fernández apoya su precandidatura, Scioli respondió que el jefe de Estado "conoce" sus aspiraciones y "las respeta". También sostuvo que el binomio que encabezará de cara a las PASO será "anunciado en su momentos", pero adelantó que "será una fórmula con un fuerte compromiso federal y pensada para gobernar".



Fuente: Télam