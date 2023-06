El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, firmó hoy su precandidatura para presidente por el espacio "Unidos Triunfaremos" para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del frente Unión por la Patria (UxP).



La información fue confirmada por fuentes de su espacio político que señalaron que Scioli competirá en las PASO de UxP en representación de la corriente interna "Unidos Triunfaremos".



En la firma de su precandidatura presidencial, Scioli estuvo acompañado por Manuel Luaces, presidente del Partido del Trabajo y la Equidad (ParTE) de la provincia de Buenos Aires y apoderado.



El embajador, que ya adelantó que llevará como precandidata a la gobernación de la provincia de Buenos Aires a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, se refirió ayer a las PASO del 13 de agosto y destacó la necesidad de que "sea la gente la que ordene las candidaturas".



En esa oportunidad, en declaraciones a canal 12 de Córdoba, pidió que "quede claro que no soy títere de nadie" y manifestó: "El candidato soy yo, Daniel Scioli, No dependo de otro espacio".



"No estoy en contra de nadie. Voy a las elecciones con total independencia, autonomía y decisión", apuntó el exgoberndor bonaerense y exvicepresidente.



Asimismo, expresó que está convencido de que con su propuesta electoral se viene "una Argentina más confiable, con más seguridad jurídica, con más inversiones, con más apoyo al campo y a la industria nacional".