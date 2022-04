El Gobierno Nacional, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) acordaron hoy martes un conjunto de medidas para anclar las expectativas inflacionarias y mejorar el poder adquisitivo de los salarios.



En el marco de una reunión celebrada en la tarde de este martes en la sede del Palacio de Hacienda, alcanzaron los siguientes acuerdos:



-La apertura de la negociación de convenios salariales que aun no han vencido o que no se encuentran en etapa de tratativas



-La presentación de una canasta de primera necesidad, integrada por entre 50 y 60 productos, que tengan un precio claro en los diferentes formatos de comercialización, el cual tendrá una amplia difusión.



-La conformación de mesas de trabajo para diseñar e implementar las medidas tendientes para administrar las dificultades de la actual coyuntura, en particular en lo atinente al impacto en las pymes.