Cuatro senadores nacionales del interbloque Frente de Todos anunciaron ayer que crearán un nuevo espacio político en la Cámara Alta y dejarán de pertenecer a la bancada oficialista que conduce José Mayans, con el propósito de construir consensos mediante el diálogo de cara al nuevo año parlamentario.

Los senadores Guillermo Snopek (Jujuy), Edgardo Kueider (Entre Ríos), Carlos Camau Espínola (Corrientes) y María Eugenia Catalfamo (San Luis) abandonaron el FdT e informaron en un comunicado que conformarán un bloque que se llamará Unidad Federal. Formará también parte de ese espacio la senadora nacional por Córdoba, Alejandra Vigo (Córdoba Federal), peronista disidente y esposa del gobernador de esa provincia, Juan Schiaretti.

"Unidad Federal es un nuevo espacio de confluencia. Coincidimos en el camino de buscar consensos", señala el texto difundido ayer a la prensa en el Senado. También aclaran que apuestan a "la unidad, al respeto y al diálogo".

Con la partida de estos cuatro senadores, el interbloque del FdT quedará con 31 integrantes, con lo que perderá la alternativa de constituir el quórum de 37 legisladores presentes requerido para iniciar los debates en la Cámara Alta. En las últimas sesiones, el oficialismo contaba con 35 legisladores propios. Sumando aliados, alcanzaba los 37.

En las últimas semanas, el grupo de senadores que decidieron abrir su camino de la bancada oficialista estuvo dando señales de su malestar e incluso Kueider registró un ida y vuelta con el presidente Alberto Fernández días atrás por subsidios energéticos. El entrerriano era hombre del Presidente en la Cámara.

Al igual que Kueider, Espínola y Snopek también registraban una última etapa en la que se habían distanciado de la figura presidencial. Y si bien el grupo de legisladores que ahora representa al bloque Unidad Federal descartan la lectura de un acercamiento a Juan Schiaretti, existe un dato político que dispara el vínculo entre las partes: Alejandra Vigo es esposa del gobernador de Córdoba.

Vale recordar que el cordobés y Juan Manuel Urtubey -exgobernador de Salta- anunciaron a principios de mes que serán candidatos a presidente en un nuevo espacio "por fuera de la grieta". Según detallaron, ambos "expresaron su decisión de ser candidatos a presidente y competir dentro de ese nuevo espacio, incluyendo a quienes quieran integrar esa propuesta peronista no kirchnerista".

Con esa premisa, tanto Urtubey como Schiaretti destacaron que no irán "a ninguna PASO con el kirchnerismo". "Ni con los K ni con el Frente de Todos", subrayaron.

El Senado de la Nación, a propósito, volverá a sesionar hoy a las once. La noticia por estas horas era que Cristina Kirchner no encabezaría la doble sesión en la Cámara; como muy pocas veces en la historia, la presidenta del Senado no estará en la sesión preparatoria, algo que se suponía necesario para la designación de las autoridades. En su lugar estará la vicepresidenta Claudia Ledesma Abdala.

