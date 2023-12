El presidente Javier Milei decidió demorar la conferencia de prensa en la que Luis 'Toto' Caputo anunciará las medidas económicas del nuevo gobierno.

Para hoy a las 8 se espera que el vocero presidencial, Manuel Adorni, de explicaciones sobre la agenda presidencial. Además, puede ocurrir que este miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, anuncie las medidas, mientras toda la atención del mercado está puesta en la cotización del dólar que se aguarda para hoy.

Consultado acerca del inicio del tratamiento de la llamada 'ley ómnibus', que puede contener reformas políticas, laborales y económicas, el senador nacional peronista José Mayans dijo que recibió ayer 'la información de que tienen que volver a pulirla y no estaría (para hoy), porque tiene muchos errores el proyecto'.

Lo cierto es que el presidente tendrá su primera reunión oficial del gabinete hoy a las 9 en la Casa Rosada. El contenido principal de la reunión es la ley ómnibus con la que planea lanzar su gestión. Esta ley, se supone, contiene los contornos del ajuste, pero no es lo mismo que un plan económico o al menos una hoja de ruta global.

Por lo pronto, Milei ya firmó ayer su primer decreto de necesidad y urgencia (DNU) para reducir a nueve el total de los ministerios que funcionarán en su Gobierno y tomó juramento a los ministros del Gabinete Nacional en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Según trascendió, la letra chica del primer DNU de Javier Milei amplía facultades para realizar ajustes, como también privatizar y hasta cerrar compañías estatales.

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, asumieron una amplia variedad de tareas y se les asignó -de acuerdo al texto que se conoció ayer- una facultad concurrente para avanzar en la privatización o, incluso, el cierre de las empresas públicas.

En el DNU se le dio a Caputo el poder de 'intervenir en el desenvolvimiento de las empresas y sociedades del Estado, entidades autárquicas, organismos descentralizados o desconcentrados y cuentas y fondos especiales, cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica, actuantes bajo su órbita, tanto en lo referido a los planes de acción y presupuesto como en cuanto a su intervención, cierre, liquidación, privatización, fusión, disolución o centralización'.

A Posse se lo facultó para "intervenir en las empresas y sociedades actuantes en la órbita de los ministerios y secretarías de la Administración Pública", como también para "entender en un sistema de información que permita el seguimiento del desempeño de las empresas y sociedades actuantes en la órbita de los ministerios y secretarías que conforman la Administración Pública Nacional". En un hecho inédito, el presidente decidió no transmitir la jura de ministros y tampoco permitió el ingreso de acreditados al Salón Blanco. "No hay nada que festejar", dijeron en el Gobierno. Para la ceremonia, no se permitió el acceso a los periodistas.

> 'Es el fin de la noche populista'

El presidente Javier Milei salió ayer por la tarde a uno de los balcones de la Casa Rosada para dar un breve mensaje al público y sostuvo que prefiere 'decir una verdad incómoda antes que una mentira confortable', en referencia a las próximas medidas que tomará en materia económica, aunque aclaró que su Gobierno va 'a comenzar la reconstrucción argentina luego de 100 años de decadencia'.

"Ustedes saben que he construido mi carrera política sobre decirles siempre la verdad, y eso no fue gratis. Si bien vamos a tener que soportar un período de dureza, vamos a salir adelante. No hay noche que no haya sido derrotada por el día", continuó.

Y agregó: "Es por eso que, hoy, los argentinos de bien hemos decretado el fin de la noche populista y el renacer de la Argentina próspera y liberal".

Luego, concluyó: "vamos a volver a ser una potencia. Qué Dios los bendiga y las fuerzas del cielo nos guíen para hacer el mejor gobierno de la historia. Viva la libertad, carajo".

Por la noche, Milei participaba de la gala presidencial de asunción en el Teatro Colón. El mandatario vio una puesta en escena que inició con "Balada para un loco".