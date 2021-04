Se viralizó un mensaje de voz que una maestra de Salta donde criticaba a uno de sus alumnos por haberle pedido ayuda, fuera de horario, con una tarea de matemáticas. El audio iba destinado a una colega, pero la mujer se confundió y se lo terminó enviando al alumno.

El hecho trascendió el viernes por la tarde y resonó por toda la ciudad de Salta, en el mensaje se escucha a la docente insultar a su alumno por haberle pedido que le explique una tarea en un horario que no correspondía: “El pende… cho… de Enzo ya me ha mandado un mensajito para que le indique el tema de matemáticas que no entiende. Mira a la hora que me manda para que yo le explique, no le voy a explicar ‘ni aca’ ni le voy a contestar”.

"El pend... cho... de Enzo": el indignante audio de una maestra salteña a un alumno



Créditos: Periodismo Joven pic.twitter.com/v0QTF3ir0f — Que Pasa Salta (@QuePasaSalta) April 25, 2021

El audio se conoció por qué la misma aparentemente le quiso enviar el audio a una colega y se lo terminó enviando al alumno, según informó el portal Periodismo Joven.

Según trascendió, los padres del aseguraron que están indignados por el trato de la docente y anticiparon que este lunes se van a presentar en la institución (una escuela pública de la ciudad capital para pedir alguna medida contra la maestra ya que no es la primera vez que sucede.