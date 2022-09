El 61,7% de la población ocupada percibió algún ingreso, en promedio de $66.552, en el segundo trimestre del año, en medio de una mejora de la distribución, según el coeficiente de Gini, y un crecimiento de la economía, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



En su informe "Distribución del Ingreso", el Indec precisó además que el 10% más pobre de la población ocupada concentraba 1,5% del total de ingresos, mientras que el 10% más rico concentraba 29%, al término del primer segundo del año.



Respecto a la población ocupada, el Indec dio cuenta que se registró un ingreso promedio de $66.604 y un ingreso mediano de $53.000.



El Indec dio cuenta también que el ingreso promedio per cápita de la población, más allá de si está ocupado o no, alcanzó los $29.137, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $31.125



En tanto, la mayor equidad quedó reflejada en el Coeficiente de Gini, una relación matemática que tiene al "0" como el nivel de mayor igualdad y al "1" con el mayor desequilibrio.



Así, el Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar de las personas alcanzó en el segundo trimestre del año un valor de 0,414 puntos, contra 0,434 de igual período del 2021.



Esta mejora en la distribución del ingreso se produjo en un período de 12 meses en que la inflación fue de 64%, el Índice de Salarios aumentó 45,3% y la actividad económica subió 67,7%.



En ese escenario, la desocupación se ubicó en el 6,9% en el segundo trimestre, contra 9,6 de abril-junio del 2021, informó el organismo.