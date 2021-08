El índice de salarios total registró en junio un incremento de 2,3% respecto al mes previo, producto de un alza del 1,8% en los haberes del sector privado registrado, del 4 % en la administración pública y del 1,2% en los trabajadores no registrados, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



De esta forma, en el primer semestre del año, el índice de salarios total acumuló un aumento del 22,8 %, debido a que entre los meses de enero y junio los ingresos del sector privado registrado lideraron la suba con un avance del 25,4 %, seguido por el sector público, 24,3 % y el privado no registrado, con el 13,8%.



En lo que respecta al poder de compra del salario, la suba del 22,8% registrada en el primer semestre quedó 1,5 puntos porcentuales por debajo del 25,3% de la evolución que registró el índice de precios al consumidor en similar período.



En este marco, varios gremios, como Bancarios, Comercio, Construcción, entre otros, en julio reabrieron sus paritarias con el objetivo de mejorar los ingresos que fueron pactados inicialmente para más adelante.



Según el informe del Indec, en los doce últimos meses el índice de salarios total creció 43%, con un alza del 45,6 % en los privados registrados, del 40,5 % en los empleados públicos, y del 39,9 % del sector privado no registrado .



Las diferencias reflejadas por el informe del Indec en la evolución de los salarios entre un segmento y otro, responden al momento en que se celebran las paritarias y cada sindicato acuerda el reajuste de los haberes de sus representados.



El índice de precios al consumidor de junio fue de 3,2%, mientras que en los primeros seis meses del año acumuló una suba de 25,3% y en los doce últimos meses un incremento del 50,2 %.