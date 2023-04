La Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) lamentó hoy la aprobación en el Senado de la Ley de Alcohol Cero al volante, que elaboró e impulsa la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo del Ministerio de Transporte, y reiteró su planteo de la necesidad de un abordaje integral.



Con la aprobación de la Cámara alta en la primera sesión del año, la iniciativa -que contaba desde noviembre del año pasado con media sanción en Diputados- se convirtió en ley nacional.



Desde la Coviar ratificaron su posición de que "frente a una problemática compleja se necesita un abordaje integral, profundo, y no parcial, como plantea esta Ley que solo propone modificar un artículo".



"Estamos convencidos de que éste no es el camino, sino que por el contrario es una medida comprobadamente ineficiente e inviable que, además de no ofrecer una solución a la problemática de la siniestralidad vial, afectará fuertemente a las libertades individuales y dañará al sector gastronómico argentino, al enoturismo y a la industria vitivinícola, una actividad económica generadora de empleo de calidad que está presente en 18 provincias argentinas", aseguró la entidad público-privada.



Según la Coviar, "0,5 g/l de alcohol en sangre no es alcohol al volante. Solo se está penalizando a quienes hoy cumplen con la ley".



"Continuaremos trabajando en el diseño e implementación de iniciativas que apunten sobre todo a la prevención, a la educación de los conductores y al consumo de vino responsable en todos los ámbitos; estamos dispuestos y comprometidos a seguir contribuyendo a una discusión seria sobre esta problemática que nos afecta a todos", completó.



Para la Corporación, es necesario una "política pública integral", acompañada de acciones que incluyan controles policiales viales eficientes y constantes; involucramiento del Estado en la formación de los conductores; campañas integrales y constantes de prevención y concientización; generación de leyes que apunten a la prevención; y acciones especialmente dirigidas a los jóvenes, que son quienes están involucrados en el mayor porcentaje de accidentes de tránsito.



Según la entidad, distintos estudios enfocados en prevención y consumo de alcohol al volante demuestran que "para prevenir accidentes viales no hay una solución única, sino que se requieren medidas integradas", en las que se incluyen campañas de formación, controles de tránsito y seguridad vial.