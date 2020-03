En principio de barajaba la cifra de 30.000 pesos, pero al final, el plus salarial para los empleados del sector de la salud y de las fuerzas de Seguridad que el Gobierno otorgará por la crisis desatada en torno al avance del coronavirus en el país será de solo $5.000.

Así lo confirmaron a los medios nacionales fuentes oficiales que ayer trabajaban en los detalles de la implementación del bono para el personal sanitario y las fuerzas de seguridad, dos de los rubros exceptuados en el decreto firmado la semana pasada por el presidente Alberto Fernández en el que estableció el aislamiento provisorio y obligatorio que rige hasta el próximo martes, y que la Casa Rosada se encamina a prorrogar, al menos, hasta Semana Santa.

La instrumentación del bono se había analizado el miércoles en la reunión de más tres de horas del gabinete económico, encabezada por Santiago Cafiero.

En ese mismo encuentro, el gabinete económico acordó además que el Estado se hará cargo de parte de los sueldos de las pequeñas y medianas empresas de hasta 25 empleados que no puedan afrontar el pago de salarios producto del abrupto freno de la actividad que provocó la cuarentena decretada por el Presidente.

En cuanto al plus para agentes sanitarios y de seguridad, en un principio, se había especulado con que el personal enrolado en el Ministerio de Defensa, es decir, las Fuerzas Armadas, también cobrarían el bono dispuesto ahora por el Poder Ejecutivo, que según fuentes gubernamentales se publicaría en las próximas horas en el Boletín Oficial. Por el momento, no están contemplados por el plus.