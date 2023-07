El líder piquetero chaqueño Osmar “Quintín” Gómez (60), ex funcionario del gobierno de Jorge Capitanich y allegado a Emerenciano Sena y Marcela Acuña -imputados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski- se entregó esta mañana ante la Fiscalía N° 3 de Resistencia, a cargo de Rosana Soto, tras ser acusado de abuso sexual. La presunta víctima es una mujer de 53 años, empleada de una escuela dirigida por Gómez, quien dijo básicamente que el dirigente social ideó un plan para violarla.

De acuerdo con la denuncia, hecha el lunes pasado en la Dirección de Violencia Familiar de la Policía del Chaco y a la que accedió Infobae, la víctima dijo que el 10 de julio último, “Quintín” la llamó para convocarla bajo el pretexto de que debía ir cocinar para un grupo de personas en una casa de la localidad de Colonia Benítez. Al ser algo habitual que hacían, la mujer accedió sin sospechar lo que se escondía detrás.

“Hace un año y medio aproximadamente trabajo en la E.P.G.S (Escuela de Gestión Social) Nº4 Lucho Lezcano Descamisados M.T.D Zona Norte, (...) manejada por el señor Quintín Gómez, organizador de los colegios de gestión social. Esta persona es dependiente del gobernador Jorge Milton Capitanich”, aclaró la denunciante antes de comenzar a relatar lo que presuntamente sufrió a manos del líder piquetero.

En ese sentido, la mujer señaló que Gómez le pidió ir a cocinar para “gente que viene del interior” y que pasaría a buscarla a su casa. “Siempre vamos una chica, él y yo. En ese momento pasó a buscarme y me sorprendió que solamente íbamos nosotros dos solos, pero de igual manera fui. Al llegar al lugar vi que no había nadie y Gómez me dijo que en momentos iban a llegar”, continuó. Hasta ese momento nada hacía temer a la mujer.

La empleada de la escuela fue hasta la cocina, abrió la heladera para ver qué había para comenzar a trabajar. En paralelo, el hombre de 60 años se fue hasta una de las habitaciones de la casa. Fue entonces que -según declaró- todo se tornó escabroso: algunos minutos después, Gómez se presentó ante ella completamente desnudo y la amenazó para poder concretar el abuso.

“Regresó sin ropa y me dijo textuales palabras: ‘No digas nada. Si llegás a decir algo te voy a hacer cosas. Si denunciás, tengo mucha gente que te va a hacer cosas a vos y a tu familia. Quedate quieta’. Me agarró de los brazos, me llevó a la pieza y me violó”, relató la víctima en la sede policial. Después de abusarla, la llevó de vuelta a su barrio en Resistencia y la dejó a unas dos cuadra de su domicilio. Ayer, a última hora, la fiscal Soto pidió que sea detenido.

Antes de entregarse, Gómez dijo a este medio que se encontraba hablando telefónicamente con su abogado para “definir cómo afrontará su situación legal”.

Ante la consulta sobre si se presentaría espontáneamente a la Fiscalía, el funcionario contestó: “Eso lo está definiendo el abogado, no lo tenemos definido todavía”. En ese momento, el dirigente social cortó la comunicación al ser llamado por su defensor.

Luego, Gómez dejó de atender. “No está”, dijo un familiar que levantó el teléfono del funcionario al ver el llamado de este medio. La identidad de su abogado todavía se desconoce. Poco después de las 10:30, el ex funcionario se presentó en la fiscalía del caso para entregarse y ser arrestado. “Quintín” quedó acusado de abuso sexual con acceso carnal, según comunicó el Poder Judicial chaqueño.

“Todo comenzó el 17 de julio cuando una mujer lo denunció por un delito contra la integridad sexual ante la División de Violencia Familiar de la provincial que le otorgó en el acto un botón. Las actuaciones fueron enviadas a la fiscalía en turno y ese mismo día la mujer fue examinada por el médico forense y la Dirección de Servicio Social del Poder Judicial. Además, fueron solicitadas las grabaciones que puedan ser de utilidad para la investigación a las divisiones de Videovigilancia y Cibercrimen”, precisó la Justicia local.

El acusado se desempeñó como personal de gabinete del Poder Ejecutivo y, además, fue candidato a diputado provincial por el Frente Chaqueño para las elecciones PASO. En una conferencia de prensa fuera de su habitual cronograma, el vocero oficial, Juan Manuel Chapo, dio detalles acerca de las medidas tomadas tras la denuncia.

“Repudiamos enérgicamente la situación planteada y lo hacemos de forma contundente, el delito por el cual se lo acusa es de extrema gravedad. Ponemos a disposición todos los dispositivos de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, tanto aquellos que tienen que ver con el asesoramiento técnico y legal, como los que tienen que ver con la contención de carácter psicológico”, subrayó Chapo.

El funcionario remarcó que, luego de tomar conocimiento de la radicación de la denuncia el 17 de julio, “el gobernador ordenó en forma inmediata la elaboración del decreto que puso fin a la vinculación laboral de Gómez con la Secretaría de Municipios, donde cumplía funciones como asesor. La reacción fue inmediata”. La desvinculación se hizo efectiva de manera retroactiva al 1° de julio.