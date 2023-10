El secretario de actuación de la Cámara Nacional Electoral (CNE), Sebastián Schimmel, informó hoy que no se realizarán modificaciones al reglamento que guiará el debate de los candidatos a presidente del próximo domingo, ya que los participantes no hicieron ningún pedido en ese sentido.



Según explicó a Télam el funcionario judicial, desde el encuentro realizado en Santiago del Estero, ninguna de las fuerzas políticas participantes realizó un pedido formal para modificar algún aspecto del reglamento.



Consultado por los cinco "derechos a réplica" con los que cuentan los candidatos durante el debate, Schimmel señaló que "no hubo pedidos para modificar lo acordado por parte de las fuerzas participantes, pero si lo hubieran hecho y se conseguía el acuerdo, se podría haber estudiado".



Recordó en ese sentido que tanto la dinámica como los temas fueron "consensuados", mientras que las ubicaciones y los turnos para exponer fueron sorteados antes del primer debate.



Respecto de las expresiones del candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, sobre la última dictadura militar y los delitos de lesa humanidad en el primer debate que se hizo en Santiago del Estero, señaló que se actuó de acuerdo a lo planteado en el reglamento y sostuvo que primó "la libre expresión".



"La cámara valora el debate como un bien público. En esta edición se buscó incorporar la participación ciudadana y una dinámica que permitiera una interacción más fluida entre los candidatos. El objetivo es maximizar la información para el ciudadano", dijo y estimó que una "primera valoración es que se viene cumpliendo" con esa meta.



Schimmel explicó que no estaba prevista -por parte de la Cámara y del consejo de notables- una evaluación tras el debate realizado en Santiago del Estero: "Salvo que fuera imprescindible por algún tema grave. No se hizo porque todo estuvo de acuerdo a lo establecido".



Sobre el encuentro que se realizará el próximo domingo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), afirmó que la organización "se viene desarrollando con normalidad".



"Comenzó a trabajarse el mismo día en el que se realizaba el de Santiago. La escenografía es la misma que allá, entonces comenzó a montarse dos días después. Pero se está trabajando en temas específicos como la revisión de la seguridad, pero se viene complementando el apretado cronograma con exactitud", agregó.

Los candidatos presidenciales Sergio Massa (Unión por la Patria, UxP), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio, JxC), Javier Milei (La Libertad Avanza, LLA), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País, HNP) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad, FIT-U) volverán a debatir el próximo domingo en el segundo y último cruce de este tipo que tendrán antes de las elecciones nacionales que se llevarán a cabo el 22 de octubre próximo.



"Seguridad"; "Trabajo y producción"; y "Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente" serán los tres ejes temáticos sobre los cuales los candidatos expresarán esta vez sus propuestas durante el debate obligatorio y público, que tendrá como sede el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la ciudad de Buenos Aires, comenzará a las 21 y será transmitido para todo el país por la Televisión Pública.



La Facultad de Derecho también será el escenario de un eventual tercer debate, previsto para el 12 de noviembre, en el caso de que la elección se defina en un balotaje.



El domingo pasado, en el primero de los dos debates obligatorios, que se realizó en Santiago del Estero, Massa, Bullrich, Milei, Schiaretti y Bregman habían presentado sus proyectos sobre "Economía", "Educación" y "Derechos humanos y convivencia democrática", éste último, al igual que "Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente", los ejes temáticos elegidos por la participación ciudadana.



Los cinco candidatos que aspiran a la Presidencia protagonizaron este domingo un debate tenso en el cual la discusión económica y la política en materia de derechos humanos, entre otros puntos, se destacaron entre las posturas antagónicas expuestas.



Massa, Bullrich y Milei, quienes fueron los más votados por la sociedad en las elecciones primarias del 13 de agosto último, se retiraron satisfechos por su desempeño en el primer debate, al que llegaron acompañados por sus compañeros de fórmula y asesores.



Al igual que Schiaretti y Bregman, los tres dedicarán los días previos a la cita del domingo para preparar el abordaje de los ejes temáticos incluidos y, especialmente, las réplicas y cruces individuales, uno de los aspectos principales que tuvo el primer encuentro entre ellos.



Mientras transcurra el segundo debate presidencial, el Observatorio Pulsar, perteneciente a la UBA y especializado en el estudio de la opinión pública, medirá en tiempo real cómo son recibidas las exposiciones, réplicas y respuestas de los cinco candidatos.



El objetivo del relevamiento es, justamente, conocer el impacto en más de 100 votantes del desempeño de los cinco postulantes presidenciales y si lo surgido del debate puede cambiar o no la intención de voto el 22 de octubre.



El estudio se llevará a cabo por medio de una aplicación por la cual los participantes registrarán, en forma instantánea, sus emociones y percepciones sobre cada candidato a medida que avanza el debate.



Los resultados del estudio se conocerán, según anunció el observatorio, entre el domingo y el lunes próximo.



Un análisis similar fue hecho por Pulsar durante los debates de 2019. En aquella oportunidad se observó, entre los principales hallazgos, que los debates aumentan la información con la que cuentan los electores, propicia un incremento sustancial del nivel de conocimiento de las candidaturas y hasta puede mejorar la imagen de los postulantes ante la sociedad.



Para los candidatos, en tanto, "los debates presidenciales son el evento de campaña con mayor resonancia" pública, explicó a Télam Daniela Barbieri, socióloga, magíster en Comunicación Política y directora de Pulsar.



El debate llevado a cabo en Santiago del Estero captó la atención del país con 44 puntos de rating en la suma de todos los canales de aire, que reprodujeron la emisión de la TV Pública.



Este domingo, como ocurrió en el primero de los debates, la transmisión tendrá un "modo accesible" que incluirá lengua de señas argentinas y la posibilidad de utilizar subtitulado en directo para garantizar el derecho a la información y el ejercicio de los derechos políticos de toda la población.



Según un informe de tendencias realizado por Google Trends, "¿Qué son las Leliq?", "¿Qué es casta?" y "¿Qué es el déficit fiscal?" fueron algunas de las preguntas más consultadas por los argentinos en internet durante el primer debate. Además, Schiaretti fue el candidato "más buscado" con casi el 40% del relevamiento por candidatos.



El debate del domingo será moderado por cuatro periodistas: Soledad Larghi, Mariana Verón, Marcelo Bonelli y Sergio Roulier.



Tal como establece la Ley 27.337 el debate es organizado por la Cámara Nacional Electoral (CNE), cuyo objetivo es administrar el proceso electoral y garantizar la participación en igualdad de condiciones tanto de la ciudadanía como de las agrupaciones políticas.



La CNE conformó un Consejo Asesor para el debate, integrado por referentes de organizaciones del ámbito académico y de la sociedad civil con un perfil plural.



Entre sus integrantes están la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; los juristas León Arslanian y Ricardo Gil Lavedra; el sociólogo Atilio Borón; el politólogo Marcelo Cavarozzi; los abogados Delia Ferreira Rubio y Alejandro Tullio; la directora ejecutiva de CIPPEC, Gala Díaz Langou; y la experta en comunicación política Belén Amadeo.



Por su parte, el diputado nacional del FIT-U Alejandro Vilca convocó a los militantes del Frente de Izquierda a "bancar" a Bregman, la "única candidata que en el primer debate habló de la lucha docente y del pueblo jujeño, de los derechos de los trabajadores, las mujeres y la juventud, y "la única que le puso los puntos al gobierno y a Milei", consideró.



El encuentro se llevará adelante el domingo, a las 20:45, en la calle San Martín 823, en el centro porteño.