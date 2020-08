En Argentina, el 65 por ciento de las personas tienen problemas para conseguir ropa de su talle, lo que impacta en la salud emocional en un contexto de pandemia por coronavirus que incrementó el uso de redes sociales, espacio donde mas del 50 por ciento de las mujeres afirmaron que su percepción corporal cambió de manera negativa durante la cuarentena.

Dos estudios, uno sobre talles de ropa y calzado realizado por AnyBody Argentina, y una encuesta de profesionales y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre la percepción corporal de las mujeres en pandemia a través de Instagram, arrojaron datos que demuestran cómo afecta a las personas la discriminación por el aspecto de sus cuerpos.

El estudio de la UBA se hizo a 6.596 personas que se autoperciben como mujer.

La organización internacional AnyBody fue creada en 2003 por la psicoterapeuta Susie Orbach en Londres (Gran Bretaña) para prevenir "el deterioro de la salud física y mental de personas al intentar lograr una "perfección" física irreal e imposible".

Desde 2012 realiza su encuesta en Argentina, la que este año reveló que casi el 65 por ciento de las personas tienen problemas para conseguir ropa de su talle. "En términos generales, esta cifra sigue constante a través de todas nuestras encuestas", explicó la organización.

De ese porcentaje, el 94,8 por ciento usa ropa de mujer y el 5,2 por ciento, de hombre.

Otro dato es que más del 80 por ciento de quienes respondieron el cuestionario expresaron que encuentran la ropa que desean en talle único siempre (el 38,58 por ciento) y frecuentemente (el 43,76 por ciento).

Con un 56 por ciento, los jeans o pantalones son las prendas que traen más dificultades a la hora de conseguir talle. Y en relación al calzado, 23,94 por ciento de personas encuestadas dijeron tener dificultades para conseguir su número, siendo el 40, el mas dificultoso para ellas y ellos.

De las 8025 respuestas que recibieron de personas de entre 12 y 88 años, el 46,9 por ciento respondió que el no encontrar talles les lleva a cuestionar su cuerpo y que el sentimiento más recurrente que les genera "es tristeza porque el cuerpo no encaja en la ropa deseada". "Y todo esto perjudica la salud mental y emocional de las personas", aseveraron desde AnyBody.

Coincide el estudio que lideró Candela Yatche, estudiante de psicología que integra el equipo de prevención en trastornos de la conducta alimentaria que coordina Guillermina Rutztein, de la UBA.

Desde este espacio, Yatche, con la colaboración de la licenciada en Psicología Julieta Sanday realizó una encuesta en Instagram, donde a través de su cuenta

Los riesgos

Estudios mundiales revelan que la discriminación por el peso se asocia con aumento del riesgo de mortalidad y de depresión, baja autoestima y trastornos alimenticios en personas de variadas edades. La obesidad afecta a países de altos y bajos ingresos.