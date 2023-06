Siguiendo el dictamen del fiscal federal, Guillermo Marijuan, la Justicia sobreseyó ayer a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por lavado de dinero conocida como 'La ruta del dinero K' en la que fue condenado el empresario Lázaro Báez. La causa contra Cristina se quedó sin argumentos tras la falta de la acusación por parte de la Fiscalía, sumado al retiro por parte de las dos querellas, la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF), la semana pasada tras el fallo de Marijuán.

Por todo esto, el juez federal Sebastián Casanello resolvió sobreseear a la expresidenta.

La semana pasada, sorpresivamente, el fiscal federal Guillermo Marijuan postuló el sobreseimiento de la exmandataria tras destacar que, después de 10 años de investigación, no se hallaron pruebas que la vincularan con el ilícito investigado. Este fallo del fiscal fue fuertemente cuestionado por dirigentes de la oposición y apuntaron a la relación de amistad de Marijuán con el ministro de Economía, Sergio Massa, como el detonador de la caída de la acusación contra CFK.

En una resolución de tres carillas, Casanello decretó el sobreseimiento de Fernández de Kirchner, "declarando que la formación del presente sumario no afecta el buen nombre y honor" de la Vicepresidenta.

"Frente a la solicitud del acusador y titular de la acción penal de sobreseer -acompañada por la AFIP y la UIF- la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición, que en el presente caso se hayan satisfechos", concluyó el magistrado.

El 24 de mayo pasado Marijuan "retiró su acusación contra Cristina E. Fernández", recordó Casanello y, frente a esta solicitud y tras ser consultadas las dos querellas "ambas agencias estatales compartieron la solución postulada". Cabe recordar que la AFIP y la UIF se sumaron como querellantes durante la gestión de Mauricio Macri y se retiraron en la gestión del presidente Alberto Fernández.

Ante esto, Casanello evaluó que la Fiscalía "ha arribado a una de las soluciones previstas en el ordenamiento legal a través de un razonamiento lógico derivado del examen de las constancias que obran en el expediente".

Marijuan retiró su acusación a la Vicepresidenta, quien tenía falta de mérito en la causa, "tras recibir un informe confeccionado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y confirmar, a partir de allí, un evento considerado por el dirimente: la reunión de finales de 2010 en la Quinta de Olivos, donde el empresario, al ser interrogado por la entonces presidenta, niega y oculta la expatriación ilegal de capitales que para ese entonces venía realizando", citó Casanello en la resolución.

El fiscal, "tras considerar agotadas las medidas de prueba, dio un cierre a la investigación abierta hace siete años para dilucidar si la exmandataria había participado de las operaciones de lavado de dinero atribuidas a Lázaro Báez y su entorno".

En el dictamen con que había pedido el sobreseimiento de la Vicepresidenta, Marijuan había señalado: 'Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha que permitió interrogarla'.

Sigue en la mira

Pese a este sobreseimiento, Cristina seguirá siendo investigada por lavado de dinero junto a Báez, en otro expediente vinculado a la Ruta del dinero K y que tiene en la mira el millonario patrimonio adquirido, de forma compulsiva, por el dueño de Austral Construcciones.

> Las explicaciones del fiscal Marijuan

Acá (en esta causa) se cuestionó que se sacaron del país sesenta millones de dólares que llegaron a Suiza y parte de ese dinero volvió a Argentina como aportes de capitales para Austral Construcciones (empresa de Lázaro Báez). Lo que hay que demostrar es que la expresidenta tuvo algún tipo de relación con esa maniobra', remarcó el fiscal Guillermo Marijuan al explicar por qué después de 10 años de investigación pidió finalmente el sobreseimiento de Cristina Kirchner.