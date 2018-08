Más de 17 millones de personas entre jubilados, pensionados y beneficiarios de Asignaciones Familiares, AUH y demás prestaciones de la Seguridad Social recibirán un aumento en sus haberes del 6,68% a partir de septiembre de acuerdo al tercer ajuste por movilidad del año. Con este nuevo monto, la jubilación mínima actualmente de $8.096,30 pasará a $8.637,10.



En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) que beneficia a unos 4,3 millones de niños y adolescentes de todo el país, subirá $105, de $1.578 a $1.683 por mes. Este mismo esquema rige para las Asignaciones Familiares de los trabajadores que cobran el haber mínimo, es decir hasta $24.492 por mes. Después el valor de AF varía de acuerdo al monto de los sueldos.



Con este aumento, el tercero en el año en base a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones de la Seguridad Social acumularán en septiembre un incremento del 19,2% con relación a diciembre de 2017.



La fórmula de movilidad es una suma que contempla el 70% de la variación trimestral registrada por el índice de precios del Indec y el 30% de la evolución en igual período del Ripte (salarios formales).



A junio, la inflación fue del 16%. Con el dato de julio que se conocerá la próxima semana y los que se estiman para agosto y septiembre se calcula que la inflación rondará entre el 25% y 26%. Eso significa que, al cabo de los primeros 9 meses, las jubilaciones y demás prestaciones sociales tendrán una pérdida de más de 5 puntos con relación a la suba promedio de los precios que recién se podría recuperar en marzo. Es que en el primer trimestre de 2019 se aplicará el aumento registrado en el cuarto trimestre de 2018.



En 2016, con un inflación del 41%, las jubilaciones aumentaron el 31,68%. Una pérdida de casi 10 puntos. En 2017, las prestaciones subieron el 28%, con una inflación del 24,8%, una recuperación de 3,2 puntos. Así, en esos dos años, la inflación acumulada fue del 76% y la movilidad del 68,5%. Una pérdida de 7,5 puntos. Y ahora se agrega otra caída no menor a 5 puntos.



Para compensar en forma mínima esta diferencia, en marzo el 65% de los alcanzados por la movilidad cobraron "por única vez" un bono de $375 o $750, según los casos y de $400 los que perciben la AUH. No lo cobraron los padres de los hijos con empleo formal ni los jubilados y pensionados con haberes superiores a $9.460.



La movilidad comprende a 7 millones de jubilados y pensionados, 1,5 millones de Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensiones Universales para el Adulto Mayor (PUAM), 4 millones de AUH y más de 5 millones de asignaciones familiares.