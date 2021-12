El Ministerio de Salud argentino informó ayer que en las últimas 24 horas se registraron 4.555 nuevos casos de coronavirus (covid-19), la cifra más alta de contagios en más de 100 días. Hay que retrotraerse al 2 de septiembre para tener un reporte superior que fue de 4.653. En el parte difundido ayer, se consigna que son 5.366.522 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

El reporte anunció también que en las últimas 24 horas se registraron 34 fallecidos por coronavirus, una de las cifras más bajas registradas en un día en lo que va del año. La cantidad de víctimas fatales llegó a 116.826 desde el comienzo de la pandemia.

La preocupación por la suba de casos también está relacionada a la aparición en distintas partes del país de la variante Ómicron que, por lo que se sabe hasta ahora, es varias veces más contagiosa que Delta aunque aún no circula en el país en forma comunitaria.

De manera lenta, pero sostenida, el coronavirus vuelve a crecer en Argentina desde hace ya más de dos meses. Es que el número de casos en el país ya lleva más de 9 semanas en ascenso sostenido con el predominio de la variante Delta del coronavirus.

En la semana del lunes 29 de noviembre al domingo 5 de diciembre se registraron 14.224 nuevas infecciones en Argentina. Y en la última semana, del 6 de diciembre al 13 del mismo mes hubo 21.291 casos positivos. Es decir, más de un 42% de incremento semanal.

El médico infectólogo Lautaro De Vedia observó que en las últimas semanas volvieron a verse pacientes internados por covid en los hospitales. "Son pocos por ahora, pero sí hay un aumento marcado del número de casos", destacó el experto del Hospital Muñiz y expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

Ejemplificó que los "aforos en el fútbol al 100% y los actos políticos no son oportunos en este momento, menos aún con la variante Ómicron dando vueltas". "Creo que es momento de parar un poco la pelota", deslizó.

"Estábamos esperando que aumenten los casos para fin de año, como ocurrió el año pasado, pero en esta oportunidad se sumó la llegada de nuevas variantes", señaló por su parte el médico infectólogo Ricardo Teijeiro.

La cartera sanitaria indicó que son 739 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías de 35,3% en el país y del 38% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

De acuerdo con el Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados asciende a 71.799.106, de los cuales 37.364.854 recibieron una dosis, 31.247.579 las dos, 1.979.995 una adicional y 1.206.678 una de refuerzo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 88.296.633. De los 5.366.522 contagiados, el 97,27% (5.220.418) recibió el alta y 29 278 son casos confirmados activos. Un 59,97% (2.732 personas) de los infectados de ayer (4.555) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.

El Ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 52.869 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 26.776.841 las pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

Susto en Córdoba por cepa Ómicron

Un brote de contagios de coronavirus surgido en las fiestas de egresados de cuatro colegios de la ciudad de Córdoba alcanza al menos 90 casos, y se investiga si corresponden a la variante Ómicron, mientras que 800 personas permanecen aisladas por contacto estrecho.

El ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, formuló declaraciones a medios locales en las que sostuvo que "sólo falta la certificación del Instituto Malbrán, pero hemos secuenciado en nuestro Laboratorio Central las 90 muestras de los casos positivos y no son Delta, no son Manaos, no son Lambda y las características del genoma nos permite decir que son compatibles con la variante Ómicron". "Nos asusta. En cuestión de horas, hemos tenido 90 casos", agregó.

Esperan "tsunami de infecciones", según la OMS

La jefa técnica de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María van Kerkhove, expresó su preocupación por la aparición de la variante Ómicron y advirtió que se avecina "un tsunami de infecciones en el mundo".

En entrevista con el periódico El País, la epidemióloga de 44 años dijo que todavía no se sabe si la variante genera una enfermedad más leve, porque los datos son insuficientes. "Muchos de los casos que se han visto son en viajeros, que suelen tener síntomas leves, porque si estás viajando no estás enfermo", explicó.

Respecto al "tsunami de infecciones", pidió a las autoridades de cada país que tomen medidas inmediatas. "Se lo repito a los gobiernos: no esperen para actuar. Y no me refiero a confinamientos. Antes de empezar a ver un aumento de las hospitalizaciones, por favor, usen las mascarillas, faciliten el teletrabajo, limiten los contactos con otras personas, eviten las reuniones, inviertan en ventilación, aumenten la vigilancia de los genomas del virus y tengan sus hospitales preparados", remarcó al diario español.