La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lanzó un nuevo facturador que facilita a monotributistas de las categorías A, B y C, y monotributistas sociales la emisión de tickets y comprobantes en sólo tres pasos.



El servicio podrá instalarse desde el 1° de junio tanto en celulares o tablets (para sistemas operativos IOS o Android) como en computadoras a través del sitio web www.afip.gob.ar/facturador/.



“El nuevo facturador va a facilitar y agilizar la emisión de comprobantes a los comercios de cercanía y pequeños contribuyentes", señaló la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, durante un evento celebrado en la sede del organismo en el que participaron funcionarios de los ministerios de Trabajo, Agricultura, Desarrollo Productivo y Desarrollo Social, junto con representantes de cámaras empresarias y movimientos sociales.



El nuevo servicio está pensado para facilitar el proceso de registración y agilizar la operatoria para pequeños comercios de cercanía, prestadores de servicios y trabajadores que realizan oficios.



Los monotributistas que utilicen la plataforma para emitir sus tickets y facturas deberán ingresar a facturador.afip.gob.ar con su CUIT y clave fiscal para luego detallar los datos de la operación por la cual emiten el comprobante.



Entre sus ventajas, la herramienta permite mantener activas las sesiones para realizar operaciones durante ocho horas -una novedad que agiliza el procedimiento de facturación-, emitir tickets y notas de crédito tipo C, y visualizar y descargar los comprobantes emitidos anteriormente.



También permite guardar y consultar el historial de los comprobantes para compartirlos por mensajería instantánea y correo electrónico.



La herramienta está diseñada para simplificar la facturación de trabajadores y trabajadoras que realicen oficios como carpintería, reparación de bicicletas, electricidad, herrería, plomería y mecánica, entre otros, así como comercios de cercanía, como almacenes, bazares, carnicerías, ferreterías y kioscos



El nuevo facturador se suma a otras plataformas disponibles para emitir tickets, como el servicio “comprobantes en línea” y la aplicación “facturador móvil”, disponible para Android.



Esta herramienta se complementa al proyecto de ley de monotributo inclusivo enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para facilitar la inclusión social, la formalización laboral y el acceso a las prestaciones de la seguridad social.



Uno de los pilares de la iniciativa contempla que el Estado asuma el pago del componente impositivo del monotributo en forma permanente de todas las personas registradas en las categorías A, B y C.



Para conocer el Paso a Paso de cómo usarlo ingresar al siguiente link: t.ly/2t-l