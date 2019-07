Se cumplen 25 años del horror por el atentado a la sede de la AMIA, el mayor ataque terrorista en la historia de la Argentina. Como todos los años la ceremonia principal se realizó frente al edificio de la mutual judía y comenzó las 9.53, hora en que se produjo el atentado el 18 de julio de 1994 que dejó 85 muertos. Se recordaron los nombres de las víctimas y se reiteró el pedido de esclarecimiento del ataque. "¿Cómo es posible que no haya ni un responsable preso?", reclamó el titular de la entidad Ariel Eichbaum. El presidente Mauricio Macri no participó del acto, que llevó la consigna "85 vidas arrancadas. 25 años de impunidad".

Eichbaum consideró "apropiado e importante" que el Gobierno haya incluido a Hezbollah en un registro de organizaciones terroristasy convocó al resto de los países a que hagan lo propio. Advirtió que el grupo de origen libanés, acusado de realizar el atentado, sigue "plenamente activa en varios países del continente". Además se quejó de que en la Argentina "no se pudo hacer nada" para evitar un hecho "calcado" al de la Embajada de Israel en la Argentina, en relación al primer atentado, que se produjo el 17 de marzo de 1992.

"¿Cómo es posible que 25 años más tarde no haya un solo responsable preso por este hecho de lesa humanidad?", se preguntó, tras la lectura de los nombres de los 85 asesinados por el ataque terrorista y de que sonaran las sirenas en recuerdo de la tragedia. "Mientras sigamos viviendo en impunidad, el dolor permanece igual que el de 1994", afirmó.

"Veinticinco años después de uno de los instantes más traumáticos en la historia de nuestro país, tenemos el corazón y el alma con el mismo dolor que nos dejó la bomba asesina. Nos preguntamos cuál es el origen del odio que lleva a un grupo de personas a idear, planificar y ejecutar un atentado terrorista con el solo objetivo de destruir la vida de otros seres humanos, a quienes eligieron como blanco de sus ideas fundamentalistas", consideró.

Eichbaum exigió que haya avances judiciales en la causa y dijo que el ataque "es una herida que no puede cicatrizar sin justicia". "Esperamos mucho de los jueces y seguimos esperando más de los fiscales de la Unidad AMIA, en una investigación que estuvo tanto tiempo estancada, sin novedades de importancia. Reclamamos total esclarecimiento del caso", insistió. "Hasta que la Justicia no se haga presente no vamos a parar. El esclarecimiento del ataque es una deuda pendiente para con la sociedad en su conjunto", consideró.

Tras afirmar que las acusaciones contra Hezbollah y la República Islámica de Irán por el atentado siguen "firme y sólidas" recordó a Nisman, que lideraba la Unidad Especial que investiga el ataque. "Sabemos que fue asesinado por ser fiscal de la causa AMIA", advirtió. El dirigente exigió el esclarecimiento de la causa por la muerte del fiscal. "Es inadmisible que ante un crimen tan atroz sólo tengamos sospechas y confusión. Es imperioso que el asesinato del fiscal Nisman sea esclarecido y sus culpables enjuiciados", reclamó.

"Es imposible saber cuándo culminará el proceso judicial, no podemos seguir esperando, necesitamos respuestas y pronto. Seguimos esperando más de los fiscales de la UFI AMIA. El fiscal a cargo debe dedicarse full time a la causa AMIA, algo que no ocurre con el doctor Sebastián Basso", dijo, en relación al actual titular de la unidad investigadora.

A los pocos minutos de comenzado el acto Sara Garfunkel, la madre de Nisman, encendió una vela en memoria del fiscal, que apareció muerto con un tiro en la cabeza a poco de denunciar a la expresidenta Cristina Kirchner por encubrimiento a partir del Pacto con Irán. El gobierno porteño dispuso que al comienzo del acto, a las 9.53, sonaran las sirenas de los cuarteles de Bomberos, ambulancias y patrulleros de la Policía de la Ciudad, para recordar la hora exacta en que se produjo hace 25 años el atentado a la AMIA.

Macri no asistió al acto, y en representación del Gobierno fueron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Germán Garavano (Justicia), y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Por la tarde el jefe de Estado presentará el libro "Justicia Perseguirás", en el que jefes de Estado y titulares de organizaciones internacionales convocados por el Congreso Judío Latinoamericano reflexionaron sobre el atentado a la AMIA, el terrorismo y las formas de combatirlo. En el libro hay textos de él y de sus pares Donald Trump (Estados Unidos), Angela Merkel (Alemania), Reuven Rivlin (Israel) e Iván Duque (Colombia), entre otros.

Un día antes, el Gobierno publicó tres decretos firmados por el Presidente en relación al atentado. Determinan la inclusión en la lista de organizaciones terroristas a la organización Hezbollah (que de acuerdo a la Justicia realizó los ataques a la AMIA y a la Embajada de Israel), la declaración de duelo nacional y la ampliación de indemnizaciones por el ataque terrorista para los exempleados de la mutual judía que hasta el momento no accedieron a las compensaciones ya pagadas por el Estado.

A las 9.30 en Plaza Lavalle hubo otro acto, organizado por la asociación Memoria Activa, que reunió a un grupo de los familiares de las víctimas. Allí hablaron Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo); Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo; Alejandra Darín, de la Asociación Argentina de Actores; el periodista Iván Schargrodsky; la cantante Sandra Mihanovich y Diana Malamud, de la asociación.