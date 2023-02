El ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro, salió ayer con la bandera blanca en la mano en un gesto de querer bajar la tensión tras fuertes cuestionamientos que impulsó contra el Presidente por dejarlo afuera de un mitín del presidente de Brasil, Lula Da Silva, con organismos de Derechos Humanos la semana pasada. Pero lejos de apagarse el incendio en la cúpula del Frente de Todos (FdT), más bien parece que llegó la hora de todos contra todos.

Ayer volvió a subirse al ring para pelearse con Alberto Fernández el segundo lugarteniente de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, que le endilgó al Presidente "restarle importancia" al atentado contra Cristina a la vez que lo calificó de "ingrato e irresponsable". Mientras, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó, con una frase categórica, en medio de la discusiones sobre la estrategia electoral en el oficialismo, que "Wado" De Pedro "no es el candidato mío ni por casualidad". "El candidato mío es el Presidente, ya lo he expresado y somos muchos lo que opinamos lo mismo", dijo ante una pregunta en diálogo con Radio 10.

Con un guiño de De Pedro, desde el entorno habían salido a reprocharle a Alberto por su "falta de códigos" y de excluirlo de la reunión con Lula para restarle peso frente a una eventual candidatura presidencial por el kirchnerismo si Cristina mantiene su anuncio de no competir en estas elecciones.

De Pedro es la tercera figura en rango de poder en La Cámpora detrás de su creador, Máximo Kirchner, y del propio Cuervo Larroque. Precisamente, el también ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires remarcó -en una entrevista con la revista La Tecla- que es necesario mantener la cohesión del FdT, pero paradójicamente apeló a las críticas contra el jefe de Estado: "La unidad siempre tiene que estar en el centro de nuestro debate, y porque falle una persona no podemos condenar al concepto general", disparó Larroque, que no hizo otra cosa que expresar en público lo que la Vicepresidenta piensa en privado: que Alberto le ha fallado a ella y al Gobierno. Así Larroque bajó líneas y se refirió al reordenamiento interno del oficialismo y marcó el rumbo pidiendo tirar todos para un mismo lado, claro, sin Alberto Fernández dentro de la cancha: "Nosotros no podemos condenar la unidad por los equívocos que ha tenido el Presidente", disparó.

Luego agregó: "Creo que hay que seguir apostando a la unidad. Me parece que no hay que confundir esta situación, que uno podría calificar de cierta ingratitud y poca inteligencia también, porque a Alberto (Fernández) se le dio una oportunidad muy grande y confundió cómo debía ser su vínculo con Cristina (Kirchner) y su rol". Al insistir con las críticas al mandatario, Larroque sostuvo que la vicepresidenta y el kirchnerismo más duro tuvieron "absoluta buena fe" para con el resto de la coalición de Gobierno y advirtió que "ese gesto no fue recíproco".

Larroque también le reprochó al Presidente su indefinición en materia programática. "Lamentablemente, en ciertas indefiniciones hay una sensación de que no se va ni para un lado ni para el otro".

Sobre el atentado contra CFK, Larroque acusó a Fernández de "haber ayudado a quitarle relevancia" al intento de asesinato a la Vicepresidenta. "La oposición tuvo alguna primera postura de condena, pero después también se sumó a la lógica de minimizar el hecho; y, lamentablemente, creo que también Alberto participó de esa licuación. Y esto es muy grave", sentenció.

Clamor por Cristina

Andrés “Cuervo” Larroque consideró que “pierde el pueblo” si la vicepresidenta Cristina Kirchner queda fuera del escenario electoral este año y llamó al peronismo a “comprender que está yendo a un callejón sin salida” si no se resuelve esa situación.

Capitanich no ve razonable 3 candidatos del Gobierno

Otro con asistencia perfecta si de ahondar polémicas se trata, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, hizo una autocrítica por la interna, pidió una mesa política como lo hiciera el domingo Máximo Kirchner, y advirtió que "no es viable ni positivo para el FdT que dentro de un mismo espacio de gobierno sean candidatos el Presidente, su Jefe de Gabinete y su Ministro de Economía".

Ante el anuncio de Cristina Kirchner de que no va a competir en las elecciones, el gobernador de Chaco cree que es fundamental empezar a definir los nombres que participarán en la interna. En ese marco, hizo foco en las especulaciones previas que tienen como posibles aspirantes a Alberto Fernández, Jorge Manzur y Sergio Massa. Pero Capitanich le bajó el pulgar a la trilogía: "Alberto Fernández tiene derecho a ir por la reelección, nadie lo duda. El problema central es que, dentro del mismo espacio de gobierno, no pueden ser candidatos el Presidente, su jefe de Gabinete y el Ministro de Economía. No es razonable", afirmó.

Capitanich no fue concluyente al ser consultado sobre si piensa candidatearse a Presidente de la Nación: "No tengo una decisión tomada al respecto porque no depende solamente de mí, porque la política es una construcción colectiva. Yo estoy orientado a mi reelección como gobernador, pero no me voy a sustraer de la discusión política nacional". El gobernador de Chaco cree que primero debe constituirse una mesa política que abra la participación para construir otros colectivos en las primarias, y ahí se definirá quien representa al FdT. En cuanto a la figura de Cristina Kirchner, señaló: "Es la líder y la principal candidata, porque si ella tiene la voluntad nadie la discutiría. Pero dada su posición política, que ha sido muy clara, es necesario establecer otros criterios y las primarias pueden ser esa herramienta".