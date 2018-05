El regreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional (FMI) y la intervención del Banco Central en el mercado de futuros determinó la suerte del mercado cambiario este martes: tras una disparada inicial donde tocó un nuevo máximo intradiario de $ 23,66, el dólar recortó y terminó con un avance de 61 centavos (2,7%) este martes a $ 22,94 en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.

Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa avanzó 44 centavos a $ 22,40 en una jornada con alta volatilidad y fluctuación donde la divisa avanzó y retrocedió de la mano del anuncio del Gobierno sobre la solicitud de un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI) y de las intervenciones del Banco Central en el mercado de futuros.





Hasta media mañana, la tensión y la solidez de la demanda impulsaron subas fuertes del tipo de cambio que superó cómodamente la barrera de los $ 23 hasta tocar máximos en los $ 23,15, un nuevo hito histórico desde la salida de la convertibilidad.

Los plazos subieron un promedio de 50 centavos, acompañando el alza del spot de 44 centavos, luego de las intervenciones del BCRA tanto en el Rofex como en el MAE, lo que dio mayor calma al mercado.





En la plaza paralela local, por su parte, el blue avanzó $ 1 a $ 23, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", en tanto, cedió ayer cinco centavos a $ 21,98.





Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron el lunes u$s 424 millones hasta los u$s 55.591 millones, producto de la cancelación de intereses de los títulos públicos Bonar 2024 a residentes del exterior (u$s 542,9 millones).