Los jefes de la Multisectorial 21F propusieron este jueves un paro general para el próximo viernes 8 de junio en rechazo al veto presidencial que desestimó la ley de tarifas, el acuerdo con el FMI, la escalda inflacionaria, el techo a las paritarias y otras reivindicaciones laborales.





La medida de fuerza será con movilización, según lo indica un comunicado de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma. "La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, han resuelto convocar a un Plenario nacional, con el objetivo de proponer un gran paro nacional, con movilización en todas las plazas del país, para el próximo viernes 8 de junio", indica el texto.





De la reunión participaron los máximos dirigentes de las dos CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli, la Corriente Federal Sindical del bancario Sergio Palazzo, los camioneros de Hugo y Pablo Moyano, las organizaciones sociales Barrios de Pie, CCC y CTEP y representantes de otras agrupaciones convocantes de la marcha del 25 de mayo al Obelisco y del 21 de febrero a la 9 de Julio y San Juan.





Los integrantes del 21F se encontraron, tras la confirmación de Marcos Peña sobre el veto de Mauricio Macri a la norma que aprobó esta madrugada el Senado. "La ley ya está vetada, porque es una ley irresponsable. No respeta el mandato constitucional: no es facultad del Congreso fijar tarifas. Va en contra del federalismo y atenta contra las provincias. Eso no lo podemos permitir", dijo bien temprano el jefe de Gabinete.





En Azopardo 802 se propuso estirar la fecha de una medida de fuerza hasta que se cierre el acuerdo con el FMI, que se presume para mediados de mes. La adhesión más esperada será la del Consejo Directivo de la CGT, que el próximo lunes recibirá una solicitud de acompañamiento de las regionales. Gordos e Independientes estarían de acuerdo. Yasky, Micheli, Palazzo y Moyano se ilusionan con el pliegue de todos los transportistas (trenes, colectivos, subte, taxis, aeronáuticos, portuarios, choferes), lo que garantizará la efectividad de la huelga.





Ante la sanción de la norma y el posterior veto, la central emitió un comunicado donde anuncia la postergación de la reunión con el bloque de senadores del PJ que lidera Miguel Ángel Pichetto. "Ratificamos en todos su términos la ley que limita la suba de tarifas, democráticamente votada en el Congreso por ambas Cámaras, dejando en claro que acompañamos con gran convencimiento el eje central de dicha ley. Resulta imprescindible aclarar que desde esta Confederación tenemos pleno convencimiento que ningún esquema tarifario puede afectar el bolsillo de los trabajadores con asfixiantes incrementos sin que puedan ser acompañados por la progresión lógica de los aumentos salariales pautados durante el año", sostuvieron los caciques cegetistas.





"Instamos al presidente Macri que apele a la sensibilidad social que tanto ha esgrimido en campaña y tenga la templanza que exige su investidura para orientar el peso del "gasto público" sobre sectores que puedan soportar la carga del desbalanceo fiscal que viene sufriendo el país", agregaron.







"Si hay veto, hay paro. Esperamos que esta vez la convocatoria trasciende los límites de las dos CTA, la Corriente Federal, los Camioneros y sea también de la CGT y de todas las centrales del país", explicó Hugo Yasky a FM La Patriada.





"En esta oportunidad hubo reclamos de todas las regionales del país de la CGT, que están compuestas por los mismos gremios de la conducción más complaciente. En la base hay una demanda muy fuerte. Es muy posible y factible que la CGT también convoque al paro general y que sea una expresión contra el tarifazo, porque no hace diferencia en la sociedad", añadió el sindicalista docente.





El secretario general de la CTEP, Rafael Klejzer, confirmó la adhesión de los cooperativistas. "El veto es tirar nafta al fuego, el aumento de tarifas se traduce en mayor inflación", sostuvo en diálogo con radio Cooperativa. "Con el aumento de tarifas eliminan al mercado interno, que es lo que genera trabajo. La gente va a dejar de pagar las tarifas porque no puede pagarlas", consideró el dirigente social.





Klejzer recordó que este viernes concluye la movilización federal por tierra, techo y trabajo que convocaron las agrupaciones piqueteras o cayetanas. "La marcha federal se cierra en Plaza de Mayo, vamos a leer un documento y seremos parte del paro general si se veta esta ley", anunció.



"Hay dos modelos de conducción del movimiento obrero en el país, los que firman el 12% y los que vamos por arriba. La gente no va a permitir más que le pongan la mano en el bolsillo", afirmó uno de los líderes de la CTEP.





Otras adhesiones que se sumarán al paro serán la de los partidos de izquierda, el kirchnerismo, el socialismo, el massismo, los intendentes peronistas, el Partido Justicialista, los radicales díscolos de Cambiemos, empresarios pymes y la Iglesia católica.

Fuente: Ámbito