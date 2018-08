La ministra de Educación de San Luis, Natalia Spinuzza, presentó su renuncia al cargo tras la polémica por la difusión de un video durante un viaje a Holanda en el que admite haber fumado marihuana.

“Buenos noches, acá estamos con Juan, fumados, aunque ya se nos pasó”, comenta la funcionaria de Alberto Rodríguez Saá en la grabación de casi siete minutos y que, aparentemente, fue compartida en un grupo privado de Whatsapp.

La dimisión ya está a disposición de Rodríguez Saá, quien podría definir en las próximas horas si la acepta. “La renuncia está presentada. No he hablado con el Gobernador todavía. Cuando hable con él se evaluará la situación, siempre a disposición y aceptando la decisión que se tome”, remarcó la ministra según publica Cadena 3.

Spinuzza dijo además que desde hace dos meses empezó a ser extorsionada con el robo de fotos íntimas de su celular y computadora pero aún no hizo la denuncia. “Esa situación fue en el ámbito de mi intimidad. Se intentó adjudicarme distintas adicciones que no tengo con la intención de desacreditarme”, afirmó.

“Sucedió hace más de un año en mi luna de miel. Por supuesto que me arrepiento de haberlo hecho, por más que haya sido en mi intimidad y haya formado parte de mi vida privada. Sé que muchas personas se ofendieron y les pido disculpas”, expresó.

“Fue un viaje fuera de mis funciones, estaba de licencia y no publiqué el video, me parece importante aclararlo. Ni a mí ni a nadie debe sucederle esto, no tienen que pasar estas cosas con respecto a situaciones de mi vida privada”, agregó.

“La violación a mi intimidad viene siendo total y en todo sentido ya hace tiempo, me hackearon la computadora y el teléfono, y ahora me han robado imágenes que estaban en mi computadora y no habían sido compartidas con nadie”, denunció.





Spinuzza, licenciada en Relaciones Internacionales y becaria de la Fundación Universitaria del Río de la Plata, asumió en el ministerio de Educación de San Luis en junio de 2017, en reemplazo de Marcelo Amitrano.

Fuente: Minuto Uno