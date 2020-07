El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró hoy que la aprobación del protocolo para las universidades públicas y privadas “es un paso fundamental porque un consenso tan profundo nos da la tranquilidad de proyectar el regreso” a las aulas, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.



“Es un paso fundamental porque un consenso tan profundo nos empieza a dar la tranquilidad de proyectar el regreso, siempre partiendo de la base que tiene que ver con una realidad epidemiológica según el lugar donde este emplazada la universidad”, dijo Trotta en declaraciones al canal TN.



El protocolo fue aprobado a través del consenso de las universidades públicas agrupadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las privadas en el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP).



Las universidades públicas y privadas deberán seguir el protocolo para continuar el calendario académico que incluye la continuidad de la alternancia entre clases a distancia y presenciales, las cuales serán determinadas por cada Universidad o Facultad según la cantidad de estudiantes, docentes, no docentes, investigadores y tamaño de los edificios.



Ante la consulta sobre el espacio, el funcionario señaló que “como va a ocurrir en todos los niveles educativos, no van poder ir todos los estudiantes al mismo tiempo: un aula que estaba repleta va a tener que dividirse en 2 o 3 para garantizar un metro y medio entre los estudiantes y el profesor”.



Trotta señaló que, a diferencia de otros niveles educativos, el nivel universitario es el que está “más preparado para la educación a distancia y la virtualización”.



“Esto lleva a que muchas universidades ya han planteado que este 2020 extraordinario se va a sostener en base a la educación a distancia o virtual”, afirmó.



Además, sostuvo que “se está trabajando en un esquema de certificación de la identidad con el Ministerio del Interior para dar garantía del que rinde es la persona adecuada”.



“Estamos teniendo un gran desafío por delante que es cómo vamos a reorganizar este ciclo lectivo tan excepcional y articulando con el año próximo para garantizar saberes”, dijo en referencia a las escuelas.



Añadió que se espera “el resultado de la evaluación de la continuidad pedagógica que llevamos adelante con las provincias para ver cómo ha sido la respuesta de las escuelas y los estados frente a este desafío para tomar las decisiones que permitan dar pasos con consensos para garantizar esos aprendizajes”.



“La Argentina es un país desigual y la desigualdad educativa se va a profundizar en el marco la pandemia”, manifestó y agregó que la gran responsabilidad es que cuando se retorne a las clases presenciales se pueda “avanzar para que no se produzca un gran abandono –que en Argentina se proyecta importante- de los estudiantes".



Remarcó que “ningún estudiante aprende lo mismo en el hogar que en la escuela por más acceso a la tecnología o el acompañamiento de la mamá y el papá” y estimó que habrá “aulas más heterogéneas”.