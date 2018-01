Sergio Bujazha, presidente del Club de Vuelo Libre Los Caranchos de Tucumán, aseguró ayer que pudo haber una distracción del instructor que acompañaba a la médica fallecida en el momento que cayó de un parapente, de acuerdo a las imágenes del video difundido en medios de comunicación que muestra los segundos previos al accidente.



"A través de un video que se difundió en los medios de comunicación se puede ver que la pasajera no tenía puesto el equipo correctamente, esto pudo deberse a una distracción del piloto que la acompañó en el vuelo", indicó Bujazha, quien dirige el club al que pertenecen los pilotos de Loma Bola, el lugar desde donde despegó la joven fallecida.



El experto indicó que "se puede ver que la pasajera despegó sin las perneras colocadas que son parte del equipo que sujeta las piernas, y en cambio las llevaba colgando". Natalia Vargas era la joven médica tucumana que murió el último viernes en el cerro San Javier, tras caer desde unos 120 metros de altura mientras realizaba un vuelo en parapente.



"No quiero adelantarme pero quizás algo distrajo al piloto por lo que no concluyó con el proceso de seguridad", sostuvo Bujazha, quien explicó que "cuando se está por volar el piloto debe asegurarse de cerrar bien los seguros de cada uno de los elementos del equipo como el casco, el arnés y las perneras".



Al respecto, detalló que "el arnés se conecta al parapente y si realmente el piloto no le puso las correas (perneras) a la pasajera, se sujetará por un tiempo en el aire hasta que queda colgando de las axilas y finalmente cae, como sucedió con Vargas".



Bujazha negó que la versión inicial que sostenía que Natalia había tenido un ataque de pánico durante el vuelo por lo que presionó un dispositivo que provocó el desprendimiento de su equipo y su caída pertenezca al piloto, "ya que el hombre aún no prestó declaración".