Tucumán se convirtió ayer en la primera provincia del país en anunciar la implementación de un pase sanitario, que acredite la aplicación de al menos dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, para poder ingresar a eventos culturales y religiosos, así como gimnasios, recitales y fiestas, ante el aumento de casos en el distrito. Pero, horas después le siguió los pasos la provincia de Salta con un pase sanitario para actividades masivas y en espacios cerrados. Hay otros distritos que lo pondrán en marcha próximamente y tres provincias que ya adelantaron que no lo harán: Mendoza, Corrientes y Río Negro.

En Tucumán el gobernador interino, Osvaldo Jaldo, que reemplaza a Juan Manzur que tomó licencia del cargo para asumir la Jefatura de Gabinete nacional, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que impone el pase sanitario para todos los mayores de 13 años y con vigencia desde ayer hasta el 31 de diciembre.

Según los datos aportados por el Ministerio de Salud Pública de la provincia, Tucumán pasó en las últimas semanas de registrar menos de 100 contagios diarios a sumar más de 400 casos; y en la jornada del martes, la cartera de Salud informó que se suman 426 nuevos casos.

El pase sanitario se puede obtener presentando el carnet oficial de vacunación o la credencial digital disponible en la aplicación Mi Argentina. Ambos -carnet o credencial- sirven para acreditar si las personas mayores de 13 años cuentan con el esquema completo de vacunación contra el coronavirus y con al menos 14 días de anticipación de la segunda dosis al momento en que se desarrolle la actividad a la que desean asistir.

Las actividades comprendidas por la medida son los eventos masivos y actividades en lugares abiertos o cerrados como centros culturales, gimnasios, cines y atracciones turísticas; eventos deportivos que signifiquen aglomeración de personas; recitales, salones de fiestas y boliches, fiestas, casamientos y otras celebraciones. Además, alcanza a eventos religiosos, actos y reuniones con gran participación de personas; bares y restaurantes; espacios de trámites presenciales ante organismos como bancos, administración pública y a trabajadores en contacto con población de riesgo, como los residentes de hogares de larga estadía, hogares de niños, adolescentes y de espacios de personas en contexto de encierro.

En tanto, los organizadores y responsables de las actividades mencionadas tendrán a su cargo el control de la acreditación del pase sanitario a los asistentes a los lugares que comprende el DNU.

En Salta tendrán que acreditar la vacunación completa todos los mayores de 18 años que concurran a locales gastronómicos, salones de eventos, gimnasios, encuentros deportivos profesionales y federados, boliches, cines, catamaranes, casinos y salas de juego. Deberán presentar su carnet de vacunación físico o con la credencial digital, disponible en la aplicación Mi Argentina, para poder ingresar a estos espacios.

La provincia de Buenos Aires ya está trabajando junto a Chaco y Entre Ríos para implementar el pase sanitario, medida que tiene todo el aval del gobernador, Axel Kicillof, que incluso quería que se adoptara uno más estricto. Igual medida impondrá Santa Fe, mientras que la Ciudad de Buenos Aires evalúa la situación pero no tiene nada decidido al respecto. Pero los gobernadores de Mendoza, Río Negro y Corrientes ya adelantaron que en esas provincias no habrá pase sanitario. El resto de los distritos aún no definen qué hacer.

Otros 1.881 casos

Otras 8 personas murieron y 1.881 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 116.597 los fallecidos registrados a nivel nacional y 5.332.629 los contagiados desde el inicio de la pandemia se informó ayer. Hay 632 internados en terapia intensiva.

Primer contagio con Ómicron en EEUU

El primer caso de la variante Ómicron de coronavirus en EEUU fue detectado en el estado de California y las autoridades estudian aplicar nuevas medidas de prevención y endurecer los requisitos de ingreso al país, anunció ayer la agencia federal de la red de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El individuo era un viajero que regresó de Sudáfrica el 22 de noviembre de 2021. "La persona, que estaba completamente vacunada y tenía síntomas leves que están mejorando, está en cuarentena y desde entonces ha dado positivo", agregó. "Todos los contactos cercanos han sido contactados y han dado negativo", informó el texto de la institución.

El caso había sido detectado por los Departamentos de Salud Pública de California y San Francisco.

Dudas y certezas por la variante Ómicron



La nueva variante del coronavirus Ómicron -identificada primero en Sudáfrica, está suscitando preocupación en todo el mundo debido al número de sus mutaciones, que podrían ayudar a su propagación o incluso a evadir los anticuerpos de una infección previa o la vacunación. La noticia de la variante llevó a los países a anunciar nuevas restricciones a los viajes el viernes e hizo que los fabricantes de medicamentos se apresuraran a comprobar si sus vacunas para el covid-19 seguían siendo protectoras. Se teme que frene el crecimiento de la economía mundial.

Por qué se la considera preocupante

La Organización Mundial de la Salud clasificó la variante B.1.1.529, u Ómicron, como una "preocupante" del SARS-CoV-2, diciendo que puede propagarse más rápidamente que otras formas de coronavirus. La variante Delta sigue siendo la dominante en todo el mundo y aún no está claro si Ómicron podrá desplazarla. Pero la nueva variante presenta más de 30 mutaciones en la parte del virus a la que se dirigen las vacunas disponibles, además se sospecha que ha provocado un aumento de las nuevas infecciones en Sudáfrica.

Las píldoras antivirales experimentales -como Paxlovid de Pfizer Inc y molnupiravir de Merck&Co Inc - atacan partes del virus que no han cambiado en esta variante, y estos fármacos podrían ser aún más importantes si la inmunidad natural y la inducida por la vacuna se ven amenazadas.

Lo que no se sabe

Los científicos afirman que podrían pasar varias semanas antes de poder definir el tipo de enfermedad causada por la variante, determinar su grado de contagio e identificar hasta dónde se ha extendido.

Pero la principal pregunta sigue siendo si la protección de las vacunas contra el covid-19 se han administrado casi 8.000 millones de dosis en todo el mundo- se mantendrá, y si las personas previamente infectadas por el coronavirus serán inmunes a la infección por Ómicron.

Los expertos tampoco saben todavía si Ómicron causará un covid-19 más o menos grave en comparación con otras cepas de coronavirus.

Los síntomas que provoca

Dolor muscular, fatiga y cefalea serían los síntomas de Ómicron más característicos según los datos que nos llegan por el momento. También hay cuadros febriles y dolores de garganta. En general los síntomas son bastante similares a los que ya conocemos, aunque en los casos detectados se ha observado que no presentaban pérdida de gusto ni olfato. Hasta ahora no se han detectado problemas respiratorios.

Aceleran versiones actualizadas de vacunas

Los desarrolladores de las vacunas Sputnik V y Pfizer dijeron creer que sus vacunas son efectivas contra esta variante, pero que igual habían empezado a trabajar en versiones actualizadas. Pfizer dijo que podría tener la nueva versión en 100 días. La británica Universidad de Oxford dijo creer que la vacuna de Astrazeneca es efectiva contra la variante, pero que podría actualizarla "rápidamente" si fuera necesario.