La Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) alcanzaron a nivel nacional hoy un nuevo acuerdo paritario, que incluye el adelantamiento a noviembre de la cuota de 10 por ciento de aumento prevista para marzo de 2023 y el pago de un bono por única vez en diciembre de 30.000 pesos.



"Hoy 30 de septiembre a las 11, en respuesta a la solicitud de Upcn, se reunió la mesa negociadora en el Ministerio de Trabajo y se acordó: adelantar al mes de noviembre la cuota de 10% prevista para marzo 2023 y otorgar en diciembre una cuota fija por única vez de 30 mil pesos, no remunerativa ni bonificable", informó la organización gremial UPCN, que lidera Andrés Rodríguez.



En ese sentido, precisó que también se dispuso "establecer una nueva cláusula de revisión en enero 2023", así como "adecuar todos los ítems de viáticos y movilidad a la nueva situación" y "modificar las escalas de premio al presentismo en función del nuevo acuerdo".



Por su parte, ATE también aceptó la oferta del Gobierno pero "dejaron asentada su disconformidad por el acuerdo por ser insuficiente".



"La propuesta del Gobierno contempló sólo en parte nuestras demandas. Hay un anticipo de tramos y un refuerzo antiinflacionario pero no hay garantías de que los salarios en el sector público no pierdan con la inflación", señaló el secretario adjunto nacional de ATE, Rodolfo Aguiar.



La secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, dijo en declaraciones a Télam que "el nuevo acuerdo paritario prevé que el aumento previsto del 10 por ciento para enero pase a noviembre y el de marzo pase a enero, lo que se hizo fue adelantar los incrementos ya contemplados".



En esa línea, dijo que se pactó "una suma fija no remunerativa y no bonificable por única vez de 30.000 pesos que se cobrará en diciembre" y afirmó que en el acta acuerdo se incluyó, además, una "revisión en enero" para que los salarios de los trabajadores puedan ganarle al aumento de precios de este año.



"Esto fue aceptado y firmado por los dos gremios, tanto Upcn como ATE nacional", afirmó la funcionaria y aclaró que éste último "no lo considera suficiente".



Castellani destacó la "línea de trabajo que venimos desarrollando codo a codo con las entidades gremiales desde el día uno de la gestión", trabajando "mancomunadamente para lograr acuerdos que permitan elevar la calidad del empleo público".



"Estamos encarando la resolución de unos cuántos problemas históricos que existen y que necesitan resolverse", expresó y mencionó "la regularización, la carrera del personal de planta permanente y el reconocimiento a través de la movilidad vertical como temas de readecuación de grados o de revisión de sectoriales".



La Secretaría de Gestión y Empleo Público, por su parte, en su cuenta de la red social Twitter publicó los términos del acuerdo y sostuvo: "Firmamos un acuerdo paritario que adelanta las cuotas del 10% pautadas para enero y marzo de 2023 y propone un bono de $30.000 para diciembre 2022. #PrimeroLaGente".



En tanto, el secretario de Carrera Administrativa y Convenio Colectivo de Upcn, Diego Gutiérrez, dijo a esta agencia que "el acuerdo sigue estando en el orden del 60% pero con esta reestructuración de las cuotas, la de enero sigue en enero y el próximo proceso de revisión se va a hacer en dicho mes".



"También se ha logrado un bono de 30.000 pesos para todos los trabajadores contenidos en el convenio colectivo general de la administración pública, según decreto 214/2006 y en función de esta reestructuración del acuerdo, esto también se traslada a viáticos, gastos por movilidad fija y también presentismo", destacó Gutiérrez y dijo que "todos los ítems van a estar actualizados con esta reestructuración".



Por su parte ATE, que también aceptó la oferta del Gobierno, señaló en el comunicado que la insuficiencia que manifestó respecto del acuerdo se fundamenta en que "cerca del 60% de los estatales (nacionales, provinciales y municipales) de todo el país perciben ingresos menores a los $119.757 necesarios para no ser pobre según la canasta básica del Indec".



Por otra parte, en el comunicado del gremio conducido por Hugo "Cachorro" Godoy, indicó que se dejó asentado en acta que se libera la financiación para un proceso de pase a planta permanente de 11.172 vacantes, a la que se refirieron como "una de las principales deudas a la que el Gobierno nacional se había comprometido a principios de año".



La negociación paritaria de hoy fue acompañada por un paro y movilización convocada por la filial porteña de ATE, que conduce Daniel Catalano, hacia la cartera laboral.