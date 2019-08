El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, prometió ayer volver a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología, al reunirse con miembros de la comunidad científica en la Facultad de Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde les pidió que "piensen como quieran y voten como quieran, pero sigan investigando".



Previo al acto central con estudiantes, docentes y la comunidad científica en el auditorio de Exactas, Fernández dialogó con los medios y anunció que, de ganar las elecciones volverá a "crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación porque eso es darle importancia al futuro de la Argentina".



"La ciencia e investigación tiene que ser una prioridad porque cada vez que un científico se va, el país pierde un año", ya que "la riqueza en la sociedad moderna está dada por la educación y el desarrollo del conocimiento", agregó. Con una arenga proselitista, Fernández fustigó: "Algunos medios mañana me van a cuestionar y preguntar cuánto sale crear el Ministerio de Ciencia y yo les contesto por qué no se preocupan por lo que paga el país en intereses en Leliq".



El candidato no sólo les prometió que si llega a la Presidencia invertirá en ciencia e investigación, sino que volvió a poner en foco la política económica de Cambiemos. "Vamos a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología y lo vamos a pagar con intereses de las Leliq", afirmó.



Las Leliq, o letras de liquidez, son los instrumentos que subasta diariamente el Banco Central, y cuyos únicos inversores son los bancos. El Central sube las tasas de Leliq para hacerlas más tentadoras que la opción de comprar dólares.



Fernández dijo que fue suya la idea que derivó en la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. "Me parecía que era central poner ese tema en un lugar preponderante", dijo. "Lamentablemente después pasaron cosas", bromeó, haciendo un juego de palabras con la frase de Mauricio Macri, que en agosto del año pasado degradó el Ministerio de Ciencia y Tecnología al rango de Secretaría.