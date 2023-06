El primer Laboratorio Nacional de Inmunogenética se inauguró en la sede del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), en la Ciudad de Buenos Aires, y acortará los tiempos de ingreso a las listas de espera de trasplantes, a la vez que agilizará los estudios de histocompatibilidad entre donantes y receptores ya que antes se enviaban las muestras a analizar en el exterior.

El Laboratorio Nacional de Inmunogenética funcionará en la sede del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) del INCUCAI y tendrá el objetivo de ofrecer a la población la realización de estudios de histocompatibilidad entre donantes y receptores que requieran un trasplante de órganos, tejidos y/o células, con la particularidad de lograr la autosuficiencia del país respecto a este tipo de estudios.

"Es una inversión muy importante en la obra y en el equipamiento, que tiene un precio de alrededor de un millón de dólares y es de última tecnología. Lo que hace es acelerar los tiempos y mejorar la calidad, y esas dos cosas para una persona que está esperando un trasplante son un montón", dijo la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti. La titular de la cartera sanitaria destacó que "va a permitir que no tengamos que mandar las muestras al exterior con la consiguiente salida de divisas". "Que se puedan generar los resultados sobre si una persona que está esperando un trasplante tiene un donante compatible o no en menos tiempo y con mayor precisión es un salto muy relevante", resaltó la ministra de Salud de los argentinos, Carla Vizzoti. Con este laboratorio se busca facilitar el acceso a aquellas provincias o a aquellas regiones que carecen de estos establecimientos y también brindar soporte cuando la capacidad operativa no les resulte suficiente.