Un militar retirado de 86 años y con sus facultades mentales aletradas se atrincheró hoy en su casa de la ciudad de Mar del Plata durante más de seis horas mientras amenazaba con detonar explosivos, hasta que fue reducido por la policía que irrumpió en el lugar y lo trasladó a un hospital psiquiátrico, informaron fuentes policiales y municipales.



El hombre fue identificado como Néstor Pelusso (86) y, según los voceros, en su casa no se hallaron explosivos, solo material pirotécnico.



El secretario de Seguridad de Mar del Plata, Martín Ferlauto, quien estuvo en el lugar del hecho junto a los efectivos de la Policía bonaerense, indicó que el exmilitar fue reducido y detenido pasadas las 8 por la policía, luego de que personal de fuerzas operativas especiales irrumpieron en la vivienda.



Sobre el hombre, dijo que a prima facie "es una persona que tiene ciertos trastornos psiquiátricos, que evidentemente eso fue lo que derivó en este hecho", y destacó que el episodio "culminó en buenos términos ya que nadie salió lesionado ni mucho menos herido".



"Pelusso ya se encuentra alojado en el área de psiquiatría del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata y ahí los profesionales realizarán su trabajo para determinar y hacer un informe, un diagnóstico y elevarlo ante la justicia", agregó, al considerar que es una persona que "es peligro para él y para terceros".



El militar retirado tenía en su poder algunas bombas de estruendo de gran poder, algunas de las cuales hizo detonar durante la madrugada, aunque no poseía armas de fuego, agregó el vocero.



Además, ante el ingreso de las fuerzas especiales al inmueble, el militar retirado no opuso resistencia.



La policía tomó conocimiento del hecho en los primeros minutos de hoy cuando una mujer que suele estar al cuidado de Pelusso se dirigió a la comisaria segunda situada a cuatro cuadras del lugar y alertó a las autoridades de que se había atrincherado en el departamento.



Los efectivos que llegaron al edificio donde vivía el hombre fueron recibidos con mortero y para ese momento algunos vecinos ya habían llamado al 911 para denunciar que escuchaban estruendos.



Rápidamente llegaron al lugar mas policías de la comisaría segunda, del grupo Halcón y de otros cuerpos especiales, además de expertos en explosivos, bomberos y personal del SAME.



En el marco del operativo, personal de Defensa Civil junto a efectivos policiales se encargaron de que vecinos de viviendas linderas evacuaran sus hogares en prevención hasta tanto se tuviera el control de la situación.



Finalmente, tras varias horas de tensión, pasadas las 8, la policía logro irrumpir y reducir al hombre, quien fue trasladado a bordo de una ambulancia del SAME hacia el área de Psiquiatría del hospital público bonaerense.



Según las fuentes, el 13 de septiembre pasado la policía había allanado el departamento del militar a raíz de varias denuncias que habían realizado los vecinos y su propio hijo por amenazas.



Ese día la policía secuestró en su casa una escopeta, dos armas cortas y varias cajas de municiones.