Un muerto y un operario de Metrogas herido con quemaduras graves era esta tarde el resultado parcial de una explosión y el derrumbe de una vivienda de planta baja y primer piso ocurrido al mediodía en el barrio porteño de Villa Devoto, informaron fuentes policiales.



El hecho ocurrió pasadas las 12 en una casa ubicada en Pedro Morán y Quevedo, donde dos operarios de la empresa de Metrogas trabajaban por una fuga de gas.



Por causas que se desconocen, se produjo una fuerte explosión que provocó el derrumbe de la vivienda ubicada en ese lugar y el incendio de una camioneta de Metrogas junto a otros dos vehículos que se encontraban estacionados en la zona.



"Hemos encontrado una víctima fatal y estamos removiendo escombros en búsqueda de otras posibles víctimas. No tenemos información de que hubiera más personas en el lugar, pero seguimos buscando por protocolo", dijo al canal C5N el comisario Berardi, a cargo del operativo.



Por otro lado, el titular del Servicio de Atención Medica de Emergencias (SAME) Alberto Crescenti, había asegurado más temprano a Télam que "uno de los operarios, de unos 40 años, fue trasladado al hospital Zubizarreta, donde está internado en grave estado".



Además, el director del SAME había confirmado que se desconocía el paradero del otro trabajador y si había presencia de otras personas dentro del inmueble, por lo que se aguardaba que personal de Bomberos de la Ciudad pudiera extinguir el fuego.



Según informó la empresa Metrogas, todo ocurrió luego de llamados telefónicos por parte de vecinos del lugar que alertaban por un fuerte olor a gas en la zona; cuando uno de los operarios arribó, abrió la tapa del medidor y se produjo la explosión que derivó en el incendio.



Dentro del inmueble, además, los bomberos hallaron un cuerpo aparentemente sin vida entre los escombros con signos de quemaduras.



La policía de la Ciudad informó que en el lugar trabajaron tres dotaciones de bomberos con dos líneas de 38mm y también personal del SAME, que atendió al operario de Metrogas con quemaduras y luego lo trasladó al hospital Zubizarreta.



El foco ígneo en la vivienda se concentró en el primer piso, donde también se produjo un derrumbe parcial.



Asimismo, en la zona se hicieron presentes también efectivos de la Unidad K9 de los Bomberos de la Ciudad y personal de la Guardia de Auxilio, quienes evaluaron la estructura e indicaron que la edificación que da a la calle Pedro Morán en la planta baja no presenta riesgo por derrumbe mientras que en la pared que da hacia la calle Quevedo se presenta un alero con riesgo de caída.



Finalmente, debido al fuerte olor a gas se amplió el perímetro de seguridad y la empresa Edesur cortó el suministro eléctrico.



Personal de Metrogas tomó contacto con los damnificados con la intención de ofrecerles alojamiento y ponerse a disposición.