El dólar minorista avanzó ayer 68 centavos y marcó un nuevo récord histórico al cerrar en $43,671 promedio, en una jornada en la que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó una suba de tasas de Leliq de 9,8 puntos básicos al finalizar en un promedio de 66,925%.



En el segmento mayorista, la divisa finalizó a $42,64. Unos 56 centavos arriba del final del lunes. Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, aseguró que la demanda por cobertura ‘impulsó la séptima suba consecutiva y llevó al tipo de cambio mayorista al nivel más alto del año‘.



El dólar marcó ayer un nuevo pico que el incremento de la tasa no pudo frenar, con una suba de 68 centavos. Por encima del $43,41 que había marcado el 7 de marzo pasado, el récord registrado hasta ahora.



En un mercado golpeado por los indicadores económicos negativos que se van revelando semana a semana y por la incertidumbre que se acrecienta camino a las elecciones, la decisión de la Corte Suprema de liberar a las jubilaciones del pago de Ganancias fue leída como una mala noticia para el Gobierno.



Desde el punto de vista fiscal, el pronunciamiento de la Justicia baja ingresos, incrementa el gasto y suma un escollo más en el camino hacia el déficit cero prometido al Fondo Monetario Internacional (FMI).



‘Hay desconfianza: todavía no están los dólares de la cosecha, no están los del FMI y encima el Central bajó un poco la tasa en la primera licitación del día. No ha cambiado nada sustancial, estamos en un entorno de mucha volatilidad. Lo de la Corte puede ser un factor’, dice Camilo Tiscornia, de C&T Consultores.



El FMI se reunirá el próximo 5 de abril para discutir la tercera revisión del programa argentino y decidir si libera el giro de U$S 10.870 millones. El Gobierno espera ese giro de fondos para iniciar el sistema de intervenciones con U$S 60 millones diarios. Esa oferta diaria será un monto menor en comparación con lo que suele operarse en el mercado de cambio.