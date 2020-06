Un tercio de los $18.182 millones que el Banco de la Nación Argentina (BNA) le reclama a la agroexportadora Vicentin en el concurso de acreedores fue otorgado a través de 28 préstamos concedidos en sólo 18 días de noviembre de 2019, apenas semanas antes de que la empresa cayera en default, dijeron hoy fuentes parlamentarias.



"Son 90 millones de dólares otorgados en el último mes de gobierno. Esto es documentación que ofreció la empresa", dijo a Télam el presidente de la Comisión de Seguimiento de Vicentin de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Luis Rubeo.



Según las planillas de verificación de créditos realizada en el concurso de la aceitera, que tramita en el juzgado Civil y Comercial 2 de Reconquista y que pueden consultarse vía web, el BNA le prestó a Vicentin US$105,5 millones entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019.



De acuerdo al documento, que establece el tipo de cambio a $60.58 por dólar, se trata de $6.391 millones destinados en todos los casos a "prefinanciación de exportaciones", una operatoria que el grupo realizaba con el BNA desde 2003.



El informe de la Comisión Legislativa de Seguimiento de Vicentin señaló que desde 2003 a 2015, la aceitera con plantas en el polo agroexportador de San Lorenzo utilizó esa línea de financiamiento de la banca pública hasta sumar US$ 150 millones.



"En los últimos cuatro años duplicó esos préstamos, hasta llegar a US$ 310 millones cuando entró en cesación de pagos", dijo a esta agencia otro integrante de la comisión, el diputado Carlos Del Frade.



El legislador recordó que desde junio, el Banco había calificado con riesgo 4 la línea de Vicentin, que según el Banco Central de República Argentina (BCRA) significa "riesgo alto" por "atraso en el pago de más de 180 días hasta un año".



De acuerdo a los créditos verificados por el BNA, entre agosto y octubre de 2019 no le giró dinero para prefinanciar exportaciones a Vicentin.



Pero entre el 8 y el 26 de noviembre le otorgó 28 préstamos por US$105,5 millones, equivalente a un tercio de los más de 18.000 que le otorgó.



El último préstamo fue el 26 de ese mes por 6 millones de dólares, y diez días después la empresa entró el default, recordó Del Frade.



Para el legislador, "esto demuestra la formidable corrupción del Banco Nación" durante la gestión de Javier González Fraga, quien está imputado en una causa federal que tramita en el juzgado de Julián Ercolini.



Su par Rubeo explicó que "la operatoria de Vicentin con el Banco Nación era con una cuenta corriente en la sucursal Reconquista, que estaba puesta como garante de los préstamos, porque por ahí liquidaban las exportaciones" del Grupo.