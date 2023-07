Los investigadores del femicidio de Cecilia Strzyzowski, presuntamente calcinada en un campo en la ciudad chaqueña de Resistencia, iniciaron una investigación paralela a raíz de una carta que fue secuestrada en poder de la hermana de Emerenciano Sena, en la que le sugería que le pida a Marcela Acuña que no realice declaraciones y que existía un supuesto arreglo para que sean beneficiados por una jueza de Garantías.

El fiscal Jorge Gómez, quien conforma el Equipo Fiscal Especial (EFE) que investiga el femicidio, confirmó que el martes al mediodía Marcelina Sena intentó ingresar a ver a su hermano Emerenciano a la seccional policial donde cumple la prisión preventiva como coautor del "homicidio agravado" de Cecilia y, entre sus pertenencias, llevaba dos misivas y dos pastillas, que fueron secuestradas por los policías.

El episodio se produjo en el horario de visitas que tienen los detenidos en la comisaría cuando la mujer fue sometida a una requisa de rutina y los policías hallaron esos elementos escondidos entre sus ropas.

"Eme, (Ricardo) Osuna (por el abogado de César) tiene todo bajo control, necesitamos que Marcela no haga ningún tipo de declaración. Si Marcela declara se hunden los tres. Esas fueron sus palabras, también me comentó que puede llegar a haber un posible arreglo con una jueza de garantías de la fiscalía 3", decía la carta que fue incorporada a la causa.

El fiscal Jorge Gómez confirmó que la Procuración General dispuso que se investigue "la posible comisión de algún delito" por parte de Marcelina Sena al querer entregar un mensaje a su hermano detenido en el que sugería que podían "arreglar" con la Justicia ciertos beneficios. Más temprano, el abogado Osuna, quien representa en esta causa a César Sena (esposo de la víctima) adelantó que su asistido "no va a declarar nada hasta que no vengan los informes y las pericias (sobre los restos óseos) de Córdoba". "Y hasta que no acrediten que falleció, ya que inclusive un cliente mío dijo que vio a una persona muy parecida a Cecilia en el interior", agregó el letrado al poner en duda la muerte de la joven desaparecida desde el 2 de junio en la casa de los Sena.

La osadía de César

El principal imputado por la muerte de Cecilia, su esposo César Sena, presentó un recurso en la justicia donde asegura que se autopercibe como género femenino, por eso, pidió el traslado a una celda de mujeres, y de paso evitar la prisión perpetua por femicidio.