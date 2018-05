El intento de fuga ocurrió el lunes pasado en la comisaría de San Justo, donde un grupo de al menos cuatro delincuentes vestidos de policías, armados y con una herramienta cortacandados intentó copar la seccional entrando a los tiros para liberar a Leandro Aranda, preso por un crimen narco. Producto de ese ataque, casi pierde la vida una de las oficiales, al recibir varios disparos que le causaron la pérdida de movilidad de su piernas en forma inmediata.

El texto de la carta que Zahira, novia de Leandro, le entregó a su abogado Jorge Irineo este viernes por la mañana dice:

"Yo soy Zahira Ludmila Bustamante y quiero aclararle a la población que no soy jefa de banda alguna, que no planifiqué la fuga de mi marido y que no conseguí ni armas ni uniformes", comienza el escrito, difundido esta mañana y publicado en el canal de noticias A24.

"Mi única culpa fue haberme enamorado de Leandro, que tenía miedo que lo mataran en un penal y que por eso yo le prometí, 'quedate tranquilo' mi amor que yo te voy a sacar. Quiero aclarar que yo no participé de la fuga. Que me detuvieron a media cuadra de la comisaría engañada, diciendo que me habían autorizado a ver a mi marido y que también detuvieron a mi primo que me había acompañado".

"Me la paso rezando para que la Rocío, la policía baleada, vuelva a caminar, ya que gracias a Dios está viva".

"Pido perdón a la sociedad, a mi familia, a mi hijo por lo sucedido, y le pido a Dios que me perdone porque yo sólo actué por amor".