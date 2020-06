El coronavirus llegó al Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta. Las alarmas se habían encendido en el inicio de la semana y este jueves dio positivo Clara Muzzio, la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana. En total ya son cinco los funcionarios de la Ciudad confirmados con la enfermedad, luego de que se iniciara una cadena de testeos a partir de los casos de María Eugenia Vidal y el legislador bonaerense Alex Campbell. El jefe de Gobierno dio negativo, aunque se mantendrá en aislamiento hasta conocer el resultado de un segundo análisis.

Otros dos funcionarios dieron positivo este jueves: Viviana Cantoni, subsecretaria de Gestión Cultural, y su marido Alejandro Gómez, integrante del directorio del Teatro Colón. Este último fue el ministro bonaerense del área durante la gestión de Vidal, aunque fuentes del gobierno porteño aseguraron que no estuvo con la dirigente en los últimos días. Vidal mantuvo reuniones y compartió un almuerzo el viernes con Rodríguez Larreta, Martín Lousteau y Emilio Monzó, en la sede de Uspallata. Cuando se confirmó que contrajo coronavirus se aceleraron los testeos.

Ya habían dado positivo el miércoles Emmanuel Ferrario, secretario de Asuntos Estratégicos, y Federico Di Benedetto, uno de los encargados de la Comunicación y cercano a Rodríguez Larreta. Los resultados de Lousteau y Monzó fueron negativos. También el de Jorge Macri, el intendente de Vicente López que había recibido a Vidal en el edificio municipal.

Por recomendación de Fernán Quirós, Rodríguez Larreta decidió limitar sus salidas. “Me hice el testeo y me dio negativo, pero el ministro de Salud me sugiere que trabaje desde casa hasta mañana que me hago un nuevo test”, dijo el jefe de Gobierno a CNN radio. Por el repaso de las actividades y los contactos con los contagiados, casi todo el gabinete, secretarios y dirigentes de segundas líneas pasaron por el hisopado. Varios permanecen aislados en sus casas a la espera del resultado, otros se lo harán este viernes.

La entrada del coronavirus en el Gabinete porteño sucede en medio de otro momento de tensión sobre las decisiones vinculadas a la rigidez de la cuarentena. Alberto Fernández cuestionó los permisos para actividades físicas y la apertura de ru, a la vez que Axel Kicillof y funcionarios bonaerenses insistieron con el impacto de la flexibilización de la Ciudad en el Conurbano. Los casos positivos de funcionarios no alteraría el escenario, según la mirada en Parque Patricios.

“Tomamos las decisiones en base a datos y evidencias, y al comportamiento que vaya teniendo la gente con las medidas”, ratificó Rodríguez Larreta. La ocupación de camas de terapia intensiva será más determinante para una eventual marcha atrás, de acuerdo con las fuentes. El jefe de Gobierno lo estimó en un 40% en el sistema público. Lo consideró “preocupante”. En los próximos días sumarán 100 camas de alta complejidad.