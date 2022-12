Después de un breve período de paz, la relación entre el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y las principales empresas del sector se volvió a tensionar, al punto de volver a anunciarse medidas de fuerza con un cese de actividades por 24 horas.

Las medidas iban a comenzar a las 10 de la mañana de hoy y finalizarían a la misma hora de mañana. No obstante, el Ministerio de Trabajo dictó en la tarde de ayer la conciliación obligatoria, lo que puso una tregua a la disputa.

"El Ministerio de Trabajo nos ha notificado que ha dictado la conciliación obligatoria, retrotrayendo las circunstancias actuales mientras dura esta instancia, a la situación anterior a que se produzcan los hechos que hemos denunciado desde el SUTNA en las fábricas Bridgestone, Fate y Pirelli", señalaron desde el gremio. Y agregaron: "El sindicato ha decidido acatar esta conciliación por lo que quedan sin efecto las acciones gremiales anunciadas".

Además, indicaron que hoy a las 12 habrá una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo de la calle Alem. El conflicto se desató la semana pasada con las suspensiones y despidos arbitrarios en Bridgestone que derivaron en medidas de fuerza y la intervención del ministerio de Trabajo bonaerense: hubo un par de reuniones sin solución. De allí, el gremio resolvió aplicar un paro de 48 horas en la fábrica que dicha firma tiene en la localidad de Llavallol.

El secretario General del gremio, Alejandro Crespo, explicó a iProfesional que "la patronal violó el compromiso asumido el 29 de septiembre, alterando la paz social con la modificación arbitraria de puestos de trabajo, poniendo en riesgo la vida y la integridad psicofísica de los trabajadores". Desde el gremio entienden que hay "espíritu corporativo" de parte de las grandes firmas y, por eso, anunciaron la huelga -por ahora, suspendida- en las empresas Bridgestone, Fate y Pirelli.

Pero esto no fue todo, porque en el medio se metió el mundial de fútbol. Antes de la final entre Argentina y Francia, las empresas fijaron posición sobre la jornada laboral del domingo. Las tres compañías habilitaron al personal a no concurrir a cumplir tareas, pero mientras Bridgestone y Fate anunciaron que se descontaban las horas no trabajadas, Pirelli "rompió el molde" e informó al personal que las horas no trabajadas se abonarían como "permisos pagos". Eso sí, dejaron en claro que en los respectivos comedores funcionaba el televisor para ver "cómodamente" el partido.

Todo parece haber empantanado el trabajoso acuerdo que las tres fabricantes de neumáticos y el gremio que encabeza Alejandro Crespo habían alcanzado el 29 de septiembre.

Aquel acuerdo, que incluyó un bono de 100.000 pesos, un incremento salarial de 66% y una cláusula gatillo antiinflacionaria, fue luego de casi seis meses de conflicto que llevaron a un desabastecimiento inédito de neumáticos en el país. Sobre el final, en la última semana de septiembre, Ford y Toyota debieron paralizar su producción.