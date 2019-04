El gobernador de la provincia se refirió esta mañana al paquete de medidas económicas presentado esta mañana por el presidente Macri. En ese contexto, consideró inútil un congelamiento de precios del que se habla desde dos semanas. "Un congelamiento anunciado con 15 días de anticipación implica un reacomodamiento de precios para después bajarlos algo en función de lo que ya subieron. En definitiva, creo que no sirve para nada", dijo contundente.

"Esperemos que el paquete completo de medidas sirvan para contener un poco esta difícil situación económica por la que atraviesa el país, donde la plata no sólo no le alcanza a quien no tiene trabajo sino que tampoco le alcanza a quien tiene ingresos fijos que no le permiten llegar a fin de mes. Ojalá puedan contener o paliar un poco la situación, aunque creo que hacen falta medidas mucho más estructurales", agregó el mandatario en diálogo con la prensa.

Hoy, luego de conocerse el "pico" de inflación de 4,7% en marzo, el gobierno Nacional lanzó un paquete de medidas económicas y sociales que buscan contener los precios e impulsar el consumo. El paquete incluye precios congelados por seis meses, créditos a jubilados y relanzan Procrear.